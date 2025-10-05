HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11

Tin- ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Để đảm bảo an toàn, tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Ngày 5-10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 - Ảnh 1.

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi, chủ động phòng chống bão số 11

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 5-10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13 giờ cùng ngày.

Công điện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh).

Được biết, tỉnh Nghệ An có 82 km đường bờ biển, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện tàu, thuyền đánh cá với khoảng 13.070 lao động và hàng ngàn bè mảng.

Thực hiện nội dung lệnh cấm biển, trong sáng 5-10, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện về nơi neo đậu, trú tránh bão an toàn.

Hiện tại, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh Nghệ An đều giữ liên lạc, kết nối với lực lượng chức năng, gia đình. Thường xuyên nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão và đang di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão.

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 - Ảnh 2.

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 - Ảnh 3.

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 - Ảnh 4.

Nghệ An: Cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11 - Ảnh 5.

Tin liên quan

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

Bão số 11 Matmo đạt cường độ mạnh nhất, cảnh báo thời điểm gió mạnh, mưa to

(NLĐO) - Bão số 11 Matmo đang ở thời điểm có cường độ mạnh nhất là cuối cấp 12, đầu cấp 13, giật cấp 16, với hoàn lưu bão rộng, gây gió lớn và mưa to.

Bão số 11 Matmo áp sát, hàng loạt địa phương vào vùng nguy hiểm

(NLĐO) - Từ đêm nay 5-10 đến trưa 6-10, bão số 11 Matmo sẽ ảnh hưởng đến khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Chủ động cho học sinh nghỉ học để ứng phó bão số 11

(NLĐO)- Trước cơn bão số 11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị ngành giáo dục căn cứ diễn biến, chủ động cho học sinh nghỉ học.

tỉnh Nghệ An bão số 11 cấm tàu thuyền
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo