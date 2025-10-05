Ngày 5-10, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn số 46/CĐ-UBND về việc cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 11.

Nghệ An cấm tàu thuyền ra khơi, chủ động phòng chống bão số 11

Theo đó, để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư; thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ ngày 5-10. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để đảm bảo an toàn trước 13 giờ cùng ngày.

Công điện cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải); tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh).

Được biết, tỉnh Nghệ An có 82 km đường bờ biển, toàn tỉnh có tổng số gần 2.900 phương tiện tàu, thuyền đánh cá với khoảng 13.070 lao động và hàng ngàn bè mảng.

Thực hiện nội dung lệnh cấm biển, trong sáng 5-10, các lực lượng chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương tập trung thông báo, kêu gọi, hướng dẫn các phương tiện về nơi neo đậu, trú tránh bão an toàn.

Hiện tại, tất cả các phương tiện đang hoạt động trên biển của tỉnh Nghệ An đều giữ liên lạc, kết nối với lực lượng chức năng, gia đình. Thường xuyên nhận được thông báo về vị trí, hướng di chuyển của bão và đang di chuyển đến nơi an toàn để tránh trú bão.