HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Bão mùa đông càn quét nước Mỹ

Xuân Mai

Cơn bão mùa đông lớn bao trùm nhiều địa phương ở Mỹ hôm 24-1, gây mất điện diện rộng, làm tê liệt các tuyến đường huyết mạch và hơn 13.000 chuyến bay bị hủy.

Nhiều trường học tại các thành phố như Dallas, Houston, Philadelphia, Memphis thông báo đóng cửa vào ngày 26-1.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cho biết tuyết rơi dày, mưa đá và đóng băng trên diện rộng đe dọa gần 180 triệu người, tức hơn một nửa dân số đất nước, cũng như cảnh báo người dân chuẩn bị đối phó với nhiều ngày rét đậm liên tiếp. Khu vực Trung Tây ghi nhận nhiệt độ cảm nhận xuống tới -40 độ C. Riêng nhiệt độ thực tế -38 độ C tại TP Rhinelander, bang Wisconsin hôm 24-1 là mức lạnh nhất ở khu vực này trong gần 30 năm qua. Trong khi đó, tại khu vực Đông Bắc, nhiều địa phương có thể chứng kiến lượng tuyết dày hơn 30 cm. Đối với các khu vực nằm gần bờ biển, trải dài từ bang Virginia đến bờ biển phía Nam vùng New England, lượng tuyết có thể đạt 15-30 cm.

Bão mùa đông càn quét nước Mỹ - Ảnh 1.

Các phương tiện lưu thông trong bão tuyết tại TP Nashville, bang Tennessee - Mỹ hôm 24-1. Ảnh: AP

Ít nhất 20 bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) đã chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm, nhân lực và các đội tìm kiếm cứu nạn tại nhiều bang. Theo trang poweroutage.us, khoảng 140.000 trường hợp mất điện được ghi nhận trên đường đi của bão hôm 24-1, trong đó có hơn 58.000 hộ ở bang Louisiana và khoảng 50.000 hộ ở bang Texas. Theo hãng tin AP, bà Allison Santorelli, nhà khí tượng học tại NWS, cho biết băng tuyết sẽ tan rất chậm, từ đó cản trở đáng kể các nỗ lực khắc phục hậu quả. Ông Chuck Watson, chuyên gia của Công ty Enki Research (Mỹ), nói với trang tin Bloomberg rằng cơn bão ước tính có thể gây ra thiệt hại và tổn thất kinh tế lên tới 24 tỉ USD.

Còn tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng hôm 25-1 cảnh báo về nguy cơ giao thông gián đoạn do tuyết rơi ở nhiều tỉnh. Trong số này, cảnh báo tuyết rơi dày đã được phát đi tại các tỉnh Ishikawa và Tottori. Ngoài ra, trong 24 giờ tính đến trưa 26-1, tỉnh Niigata có thể ghi nhận tuyết rơi tới 60 cm, tỉnh Hokkaido khoảng 50 cm, tại các vùng Hokuriku và Kanto-Koshin là 40 cm. Các quan chức cảnh báo người dân đề phòng tình trạng mất điện, lở tuyết. Người lái xe được khuyến cáo nên hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết. Một số tuyến đường đã bị đóng để phòng ngừa rủi ro. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo