Băng tuyết "làm khổ" Mỹ, châu Âu

Một cơn bão mùa đông lớn đe dọa mang theo lượng tuyết rơi dày nhất và nhiệt độ lạnh nhất trong hơn một thập kỷ tại một số khu vực ở Mỹ, ảnh hưởng hàng chục triệu người khắp nước trong những ngày tới.

Theo đài Sky News, khoảng 60 triệu người 30 bang có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan. Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo về nguy cơ xảy ra bão mạnh kèm lốc xoáy và mưa đá ở một số vùng trong vài ngày tới.

Các bang Kansas, Arkansas, Kentucky và Virginia hôm 5-1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi cơn bão di chuyển về phía Đông sau khi quét qua miền Trung nước Mỹ. Theo NWS, các bang miền Nam như Mississippi và Florida cũng cảnh báo về thời tiết giá rét nguy hiểm.

Trước đó, nhiệt độ xuống dưới 0 độ C ở nhiều khu vực hôm 4-1, như -7 độ C đến -10 độ C ở TP Chicago (bang Illinois), -18 độ C ở TP Minneapolis và -25 độ C ở TP International Falls (bang Minnesota). NWS dự báo lượng mưa tuyết nhiều lịch sử ở một số khu vực của các bang Kansas và Missouri.

Một người đi bộ băng qua đường trong trận tuyết dày đặc ở TP Louisville, bang Kentucky - Mỹ hôm 5-1 Ảnh: USA Today Network

Ngoài ra, theo đài CNN, cảnh báo bão băng có hiệu lực đến trưa 6-1 (giờ địa phương) đối với các khu vực phía Nam llinois, phía Tây Kentucky và phía Đông Nam Missouri. NWS khuyến cáo người dân không nên đi lại dưới mọi hình thức tại những khu vực này vì cầu đường có nguy cơ trở nên trơn trượt và nguy hiểm.

Các sự cố mất điện có thể lan rộng và kéo dài nếu xảy ra tình trạng đóng băng nghiêm trọng và các đội sửa chữa không thể di chuyển trên những con đường nguy hiểm. Tình hình có thể trở nên nguy hiểm hoặc thậm chí gây tử vong cho người không thể sưởi ấm trong điều kiện lạnh giá cực độ sắp tới.

Thời tiết khắc nghiệt khiến hơn 1.200 chuyến bay nội địa, đến và đi từ Mỹ đã bị hoãn và hơn 750 chuyến bị hủy hôm 5-1, theo trang FlightAware.com.

Nhiều tai nạn cũng xảy ra khắp nước Mỹ, trong đó một xe cứu hỏa, một số xe đầu kéo và xe chở khách bị lật ở TP Salina, bang Kansas hôm 4-1. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại bang Missouri trong bối cảnh các chuyên gia cảnh báo điều kiện tuyết rơi dày đặc khiến việc lái xe trở nên nguy hiểm.

Tại châu Âu, tuyết rơi dày cũng gây gián đoạn ở nhiều khu vực và ảnh hưởng đến giao thông hàng không tại Anh và Đức hôm 5-1. Phần lớn Bắc Ireland, Scotland và Anh đã được cảnh báo về tình trạng băng tuyết dày. Một số sân bay ở Anh phải đóng cửa đường băng do băng tuyết dày đặc.

Các tuyến đường sắt ở Anh, Scotland và Xứ Wales cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu trong lúc người sử dụng đường bộ được khuyến cáo cẩn thận hơn khi di chuyển. Ngoài ra, có tới hàng chục ngàn ngôi nhà và doanh nghiệp bị mất điện ở Ireland.

Còn tại Đức, hàng chục chuyến bay bị hủy tại sân bay Frankfurt lớn nhất nước do băng tuyết và tầm nhìn kém. Hoạt động bay tại sân bay Munich cũng bị hạn chế, chỉ có một đường băng mở trong khi đường băng còn lại đang được dọn dẹp. Tại sân bay Schiphol ở TP Amsterdam - Hà Lan, 68 chuyến bay đã bị hủy và hơn 200 chuyến bị hoãn do điều kiện tuyết rơi dày hôm 5-1.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp tăng ở Trung Quốc Đài CGTN hôm 6-1 cho biết các thành phố lớn khắp Trung Quốc đang bước vào đỉnh điểm của mùa cúm trong giai đoạn thời tiết mùa đông. Với sự gia tăng của các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cơ quan y tế khuyến cáo công chúng nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Trung Quốc trong giai đoạn từ ngày 23 đến 29-12-2024 cho thấy xu hướng gia tăng các ca nhiễm trùng đường hô hấp trên toàn quốc. Theo đài CGTN, dữ liệu cho thấy các tác nhân gây bệnh chính là virus cúm, metapneumovirus ở người (HMPV) và rhinovirus. Mặc dù nhiều loại tác nhân gây bệnh khác nhau góp phần vào những ca nhiễm này, tỉ lệ dương tính với virus cúm đang tăng nhanh chóng. Đáng chú ý, tỉ lệ dương tính đối với HMPV ở các trường hợp từ 14 tuổi trở xuống cho thấy xu hướng tăng. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung Quốc lưu ý rằng HMPV dù ít được biết đến nhưng không phải là mới và đã tồn tại từ nhiều năm nay, là nguyên nhân phổ biến gây ra các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính. Trang The Guardian dẫn lời một số chuyên gia khác cho biết HMPV không giống như COVID-19 bởi nó đã tồn tại trong vài thập kỷ và dân số toàn cầu đã có mức độ miễn dịch nhất định từ các lần nhiễm trước đó. Theo họ, không cần phải lo về nguy cơ xảy ra đại dịch do HMPV nhưng sự gia tăng của số ca nhiễm và tác động của chúng là đáng kể, nhất là khi hiện vẫn chưa có vắc-xin hoặc thuốc kháng virus cho HMPV. Giới chức y tế Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp phòng ngừa, trong đó có duy trì vệ sinh cá nhân tốt và tránh tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh, vẫn là yếu tố then chốt trong việc kiểm soát sự lây lan của các virus. Ngoài ra, các chuyên gia khuyên người nào mắc bệnh không nên đi làm, hoặc đeo khẩu trang nếu phải ra ngoài cộng đồng để tránh lây nhiễm cho người khác, đặc biệt là người có nguy cơ cao. Hoàng Phương