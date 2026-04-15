Quốc tế

Báo Mỹ: Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông

Phương Linh

(NLĐO) - Mỹ được cho là đang điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông dù Washington và Tehran chuẩn bị tiếp tục đàm phán chấm dứt xung đột.

Tờ Washington Post dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ hơn 10.000 lính Mỹ có kế hoạch tới Trung Đông. Trong đó, có 6.000 người trên tàu sân bay USS George H.W. Bush và một số tàu chiến hộ tống đang trên đường tới. 

Còn 4.200 người khác thuộc Nhóm tác chiến đổ bộ Boxer và lực lượng đặc nhiệm Thủy quân lục chiến đóng trên tàu, Lữ đoàn viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11, sẽ có mặt trong khu vực vào cuối tháng 4.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ám chỉ vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran có thể nối lại ở thủ đô Islamabad của Pakistan trong 2 ngày tới, và xung đột “sắp kết thúc”.

Mỹ gửi thêm 10.000 quân đến Trung Đông - Ảnh 1.

Thủy thủ trên tàu USS George H.W. Bush khi tàu chuẩn bị rời Căn cứ Hải quân Norfolk. Ảnh: Avalon

Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ đã ngăn chặn Iran "chiếm lấy" Trung Đông nhờ chiến dịch thả bom các cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6-2025. 

"Họ đã có thể sở hữu vũ khí hạt nhân trong vòng một tháng, có thể là hai tuần, chống lại Israel và Trung Đông. Họ cũng sẽ dùng (vũ khí hạt nhân) chống lại chúng ta. Không chỉ Israel, Qatar, Ả Rập Saudi, UAE, những quốc gia này cũng sốc khi bị tấn công" - ông nói thêm.

Cùng ngày 15-4, Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Iran không muốn chiến tranh mà muốn đối thoại. Do đó, mọi nỗ lực của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran đầu hàng sẽ thất bại.

“Có lời bào chữa nào cho việc nhắm mục tiêu vào thường dân, giới tinh hoa, trẻ em và phá hủy các trung tâm thiết yếu, bao gồm trường học và bệnh viện, trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo?” - ông Pezeshkian nói thêm.

Ngoài ra, bất chấp lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ, hãng thông tấn Fars dẫn dữ liệu theo dõi tàu biển đưa tin một tàu chở lương thực đã tiến vào vịnh Ba Tư và đang trên đường đến cảng Imam Khomeini.

Fars cũng cho biết một siêu tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ cũng vượt qua eo biển Hormuz và cập biên giới Iran sáng 15-4. Tàu chở dầu cỡ lớn này có khả năng chở 2 triệu thùng dầu thô nhưng chưa rõ tàu quay về cảng với hàng hóa trên tàu hay không.

Bộ Nội vụ Iran tuyên bố Iran có hơn 8.000 km đường biên giới trên bộ và trên biển, nên mọi lệnh phong tỏa của Mỹ đều không có tác dụng.

Chiến sự Trung Đông 15-4: Nhiều tàu từ Iran "thoát ải" Hormuz, tổng thống Iran ra cảnh báo mới

(NLĐO) - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran đầu hàng đều sẽ thất bại.

Ảnh vệ tinh hé lộ tàn tích máy bay Mỹ tại đường băng hẻo lánh ở Iran

(NLĐO) - Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy xác máy bay Mỹ bị cháy rụi trên một đường băng hẻo lánh tại Iran, nơi diễn ra chiến dịch giải cứu phi công F-15E.

Quân đội Mỹ thiết lập phong tỏa tại vịnh Oman để chặn tàu ra vào Iran

(NLĐO) - Hãng tin AP ngày 15-4 dẫn nguồn từ một quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này đang vận hành chiến dịch phong tỏa ngay tại khu vực vịnh Oman.

