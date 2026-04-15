Quân đội Mỹ thiết lập phong tỏa tại vịnh Oman để chặn tàu ra vào Iran

Chiến lược được thực hiện bằng cách giám sát các tàu rời khỏi các cơ sở của Iran, chờ những phương tiện này đi hết eo biển Hormuz trước khi chặn lại và buộc quay đầu.

Kênh NBC News dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết việc tập trung lực lượng tại vịnh Oman thay vì vịnh Ba Tư giúp Mỹ đảm bảo an toàn cho các khí tài và tăng lựa chọn thực thi lệnh phong tỏa.

Mỹ hiện có hơn 12 tàu chiến tại vịnh Oman. Việc di chuyển lực lượng này vào vịnh Ba Tư là không hợp lý vì sẽ đối mặt với nhiều rủi ro hơn.

Quân đội Mỹ sử dụng radar, máy bay trinh sát và các hệ thống giám sát biển để xác định tàu hàng rời cảng Iran, thay vì chỉ dựa vào hệ thống định vị AIS thông thường.

Các tàu chở dầu và tàu hàng xếp hàng dài tại eo biển Hormuz, nơi quân đội Mỹ thiết lập lệnh phong tỏa hải quân đối với tất cả cảng biển của Iran. Ảnh: AP.

Kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực vào sáng 13-4, các tàu chiến Mỹ đã phát cảnh báo và buộc 8 tàu chở dầu quay đầu - theo The Wall Street Journal. Các tàu chở dầu này đã đến và đi từ các cảng của Iran.

Hoạt động này không ghi nhận tình trạng nổ súng hay lực lượng Mỹ phải đổ bộ trực tiếp lên tàu. Tuy nhiên, phía Mỹ cho biết quân đội được cấp thẩm quyền sử dụng vũ lực trong trường hợp cần thiết, bao gồm cả việc khai hỏa từ máy bay hoặc tàu chiến.

Để duy trì lệnh phong tỏa, Mỹ đã huy động hơn 100 máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát cùng hơn 12 tàu chiến.

Lệnh phong tỏa do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 12-4 sau khi các cuộc đàm phán tại Pakistan cuối tuần qua thất bại.

Phía Mỹ lưu ý rằng các tàu không có nguồn gốc từ Iran, như tàu Rich Starry của Trung Quốc xuất phát từ UAE, vẫn được phép lưu thông bình thường vì không vi phạm các điều khoản phong toả.