Chiến sự Trung Đông 15-4: Nhiều tàu từ Iran "thoát ải" Hormuz, tổng thống Iran ra cảnh báo mới

Nhiều tàu qua eo biển Hormuz

Theo dữ liệu theo dõi hàng hải vừa được công bố hôm 15-4 bởi công ty Kpler (Bỉ), ít nhất 3 tàu từng cập cảng Iran đã "thoát ải" Hormuz sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ có hiệu lực hôm 13-4.

Tàu chở hàng rời Christianna mang cờ Liberia đã vượt qua eo biển sau khi dỡ 74.000 tấn bắp tại cảng Bandar Imam Khomeini của Iran ở vịnh Ba Tư, đi ngang qua đảo Larak của Iran trong eo biển vào khoảng 16 giờ GMT chiều 13-4, tức vài giờ sau khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ có hiệu lực.

Một tàu khác, tàu chở dầu Elpis mang cờ Comoros, đã ở gần đảo Larak vào khoảng 11 giờ GMT và rời khỏi eo biển vào cùng thời điểm với tàu Christianna. Con tàu này chở 31.000 tấn methanol, đã rời cảng Bushehr của Iran ở vùng Vịnh vào ngày 31-3.

Thiết bị theo dõi ghi nhận một tàu khác mang tên Argo Maris, cũng khởi hành từ Iran, đã qua được khu vực bị chặn này.

Tàu USS Thomas Hudner phóng tên lửa tấn công mặt đất Tomahawk hôm 5-3. Đây là một trong các tàu chiến Mỹ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz - Ảnh: CENTCOM/BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Ngoài ra, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ hãng tin Fars cho biết một tàu chở dầu siêu lớn của Iran đang bị trừng phạt đã vượt qua Hormuz để tiến về cảng Imam Khomeini của Iran, bất chấp lệnh phong tỏa của Mỹ.

Con tàu chở dầu thô cực lớn này có khả năng chở tới 2 triệu thùng dầu nhưng chưa rõ liệu nó đang quay về với hàng trên tàu hay đang rỗng - báo cáo cho biết thêm. Đây có thể là tàu Alicia, hiện đã rời khỏi eo biển và tiến vào vịnh Ba Tư.

Tàu chở dầu siêu lớn Agios Fanourios I cũng đã đi vào vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz lần thử thứ hai, trở thành tàu chở dầu thô đầu tiên đi về hướng Tây kể từ khi lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran có hiệu lực.

Agios Fanourios I đang phát tín hiệu điểm đến là Basrah - Iraq sau khi đi qua eo biển theo tuyến đường được Tehran phê chuẩn giữa hai đảo Qeshm và Larak - theo dữ liệu theo dõi.

Trong khi đó, tàu Seachampion - một tàu chở hàng rời đã giao nông sản cho Iran tuần trước -đã di chuyển theo hướng ngược lại vài giờ sau đó, đi qua phía Nam đảo Larak trên đường tiến vào vịnh Oman.

Mặc dù vậy, nhiều tàu khác đã phải quay đầu. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 15-4, đã có 8 tàu liên hệ với Iran phản quay đầu kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa.

Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, cho biết “lệnh phong tỏa các cảng của Iran đã được thực hiện đầy đủ” và lực lượng Mỹ duy trì ưu thế trên biển ở Trung Đông.

Toàn cảnh lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ. Nguồn: X - Việt hóa: Thanh Long

Tổng thống Iran cảnh báo

Song song đó, Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời vốn cho phép bán dầu của Iran đang bị mắc kẹt trên biển. Như vậy, việc miễn trừ sẽ sớm kết thúc trong vài ngày tới, theo Al Jazeera.

Các diễn biến trên xảy ra giữa hy vọng Mỹ và Iran nối lại đàm phán, sau phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 14-4, gợi ý rằng một vòng đàm phán mới có thể diễn ra trong 2 ngày tới.

Thông điệp được phát đi hôm 15-4 của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cho biết nước ông tìm kiếm đối thoại chứ không phải xung đột. Mặc dù vậy, ông Pezeshkian cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm áp đặt ý chí hoặc buộc Iran đầu hàng đều sẽ thất bại - theo IRNA.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian - Ảnh: TASNIM

“Trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc nhân đạo, liệu có lý do gì để nhắm mục tiêu vào thường dân, giới tinh hoa, trẻ em và phá hủy các trung tâm thiết yếu, bao gồm trường học và bệnh viện, hay không?” - ông Pezeshkian lên án các hành động của đối thủ trong cuộc xung đột đã kéo dài sang ngày thứ 47.

Tehran hiện khá im ắng do lệnh ngừng bắn vẫn được duy trì. Tuy nhiên theo Al Jazeera, một số vụ nổ nhỏ đã gây ra thiệt hại và thương vong ở thủ đô của Iran, cho thấy tình hình vẫn còn bất ổn.

Trong ngày, Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ cho biết lô hàng vật tư y tế và viện trợ đầu tiên đã vượt biên giới Iran cách đây 3 ngày. Iran ước tính thiệt hại do cuộc xung đột nổ ra từ ngày 28-2 đã lên đến 270 tỉ USD và Tehran có kế hoạch yêu cầu các bên liên quan phải bồi thường.