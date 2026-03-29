Quốc tế

Báo Mỹ tiết lộ Mỹ lên kế hoạch mở chiến dịch trên bộ nhiều tuần ở Iran

Xuân Mai

(NLĐO) - Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ rằng Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần ở Iran.

Theo Washington Post, bất kỳ chiến dịch nào cũng sẽ không mang quy mô của một cuộc chiến toàn diện, mà thay vào đó sẽ tập trung vào các nhiệm vụ đặc nhiệm và chiến dịch bộ binh chuyên biệt.

Washington Post cũng lưu ý rằng do rủi ro lớn đối với binh sĩ Mỹ, hiện vẫn chưa rõ liệu ông Donald Trump có phê chuẩn một kế hoạch như vậy hay không.

img

Đảo Kharg. Ảnh: AP

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu khi được hỏi về thông tin liên quan đến khả năng xảy ra chiến dịch trên bộ: "Nhiệm vụ của Lầu Năm Góc là chuẩn bị sẵn sàng nhằm cung cấp cho tổng tư lệnh quyền lựa chọn tối đa. Điều đó không đồng nghĩa với việc tổng thống đã đưa ra quyết định".

Tờ Washington Post cũng cho biết Lầu Năm Góc từ chối phản hồi thông tin trên. Tuần trước, các quan chức cấp cao của Mỹ đã tiết lộ với tờ The Jerusalem Post rằng dường như Mỹ không có giải pháp thay thế nào khác ngoài việc phát động chiến dịch quân sự trên bộ nhằm kiểm soát đảo Kharg của Iran.

Trước đó vào ngày 13-3, Mỹ đã tấn công các mục tiêu quân sự trên hòn đảo này. Khi đó, ông Donald Trump cho biết ông đã quyết định "nương tay" đối với cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại đây.

Đảo Kharg là trung tâm xử lý dầu mỏ chủ chốt của Iran, với 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này đi qua đảo trước khi được đưa lên tàu. 

Ông Michael Eisenstadt, giám đốc Chương trình Nghiên cứu Quân sự và An ninh tại Viện Washington về Chính sách Cận Đông, nhận định với tờ Washington Post rằng một chiến dịch nhắm vào Đảo Kharg tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể.

Theo phân tích của ông, lựa chọn tối ưu nhất sẽ là nhắm mục tiêu vào các cứ điểm ven biển của Iran nằm gần eo biển Hormuz. Động thái này sẽ làm suy yếu khả năng của Iran trong việc tấn công các tàu thuyền qua lại tại khu vực eo biển này.

Tin liên quan

Mỹ tung soái hạm USS Tripoli và dàn tàu chiến tới Trung Đông

(NLĐO) - Hơn 3.500 binh sĩ Mỹ, bao gồm tàu đổ bộ tấn công boong thông suốt USS Tripoli với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông.

Vì sao Iran thắng thế ở eo biển Hormuz?

(NLĐO) - Mỹ dường như bất lực trước bài toán eo biển Hormuz, khi Iran có lợi thế về địa hình cùng kho vũ khí phi truyền thống giá rẻ.

Trung Đông sau 1 tháng xung đột: Iran trở thành sợi "gân gà" với Mỹ?

(NLĐO) - Khả năng kiểm soát lưu lượng tàu thuyền và dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz là lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran trong cuộc chiến với Mỹ - Israel

