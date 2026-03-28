Iran nói đánh trúng kho chống UAV của Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh

Theo Turkiye Today, Iran tuyên bố đã tấn công kho chứa hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho rằng cơ sở này phục vụ cho các hoạt động của quân đội Mỹ.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm Khatam Al-Anbiya, mục tiêu đặt tại Dubai đã bị đánh trúng và phá hủy. Song hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận về thiệt hại hay diễn biến cụ thể tại hiện trường.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu Agency

Phía Tehran cho biết cuộc tấn công nằm trong chuỗi hành động nhằm vào các vị trí mà họ gọi là nơi ẩn náu của binh sĩ và chỉ huy Mỹ trong khu vực.

Tùy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc phá hủy kho phòng không nêu trên, gọi đây là “tin giả”. Người phát ngôn Heorhii Tykhyi khẳng định Ukraine chính thức phủ nhận thông tin này. Kiev đồng thời cáo buộc Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin sai lệch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm bất ngờ tới UAE và đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. Trước đó một ngày, Kiev cũng ký kết thỏa thuận tương tự với Ả Rập Saudi.

Ukraine đang tìm cách tận dụng kinh nghiệm đối phó UAV trong xung đột với Nga để hỗ trợ các nước Trung Đông, đặc biệt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự. Đổi lại, Kiev kỳ vọng nhận được nguồn cung dầu diesel từ khu vực này và tiếp cận các hệ thống tên lửa Mỹ mà nhiều nước vùng Vịnh đang vận hành.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhưng sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị nhắm tới”.

Ông đồng thời cảnh báo các nước trong khu vực: "Muốn ổn định và phát triển thì đừng để nước khác lợi dụng lãnh thổ của mình làm nơi gây chiến chống lại Iran".