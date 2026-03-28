Iran nói đánh trúng kho chống UAV của Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Iran nói đánh trúng kho chống UAV của Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh

Tường Như

(NLĐO) - Iran tuyên bố tấn công kho chống UAV của Ukraine tại UAE, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hạ tầng, kinh tế của nước này bị nhắm tới.

Theo Turkiye Today, Iran tuyên bố đã tấn công kho chứa hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cho rằng cơ sở này phục vụ cho các hoạt động của quân đội Mỹ.

Theo Bộ chỉ huy tác chiến trung tâm Khatam Al-Anbiya, mục tiêu đặt tại Dubai đã bị đánh trúng và phá hủy. Song hiện chưa có nguồn tin độc lập xác nhận về thiệt hại hay diễn biến cụ thể tại hiện trường.

Iran nói đã đánh trúng kho chống UAV Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: Anadolu Agency

Phía Tehran cho biết cuộc tấn công nằm trong chuỗi hành động nhằm vào các vị trí mà họ gọi là nơi ẩn náu của binh sĩ và chỉ huy Mỹ trong khu vực. 

Tùy nhiên, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của Iran về việc phá hủy kho phòng không nêu trên, gọi đây là “tin giả”. Người phát ngôn Heorhii Tykhyi khẳng định Ukraine chính thức phủ nhận thông tin này. Kiev đồng thời cáo buộc Iran thường xuyên tiến hành các chiến dịch tung tin sai lệch.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có chuyến thăm bất ngờ tới UAE và đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương. Trước đó một ngày, Kiev cũng ký kết thỏa thuận tương tự với Ả Rập Saudi.

Ukraine đang tìm cách tận dụng kinh nghiệm đối phó UAV trong xung đột với Nga để hỗ trợ các nước Trung Đông, đặc biệt trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự. Đổi lại, Kiev kỳ vọng nhận được nguồn cung dầu diesel từ khu vực này và tiếp cận các hệ thống tên lửa Mỹ mà nhiều nước vùng Vịnh đang vận hành.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh: “Iran không tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu nhưng sẽ đáp trả mạnh nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của chúng tôi bị nhắm tới”.

Ông đồng thời cảnh báo các nước trong khu vực: "Muốn ổn định và phát triển thì đừng để nước khác lợi dụng lãnh thổ của mình làm nơi gây chiến chống lại Iran". 

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

(NLĐO) - Thêm 2 sân bay ở Trung Đông hứng không kích ngày 28-3, trong khi 3 đám cháy cùng bùng phát tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Vừa tham chiến, Houthi dọa phong tỏa eo biển chiến lược Bab al-Mandab

(NLĐO) - Sau khi tham chiến, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, có thể làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez.

Trung Đông sau 1 tháng xung đột: Iran trở thành sợi "gân gà" với Mỹ?

(NLĐO) - Khả năng kiểm soát lưu lượng tàu thuyền và dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz là lợi thế chiến lược lớn nhất của Iran trong cuộc chiến với Mỹ - Israel

Ukraine Mỹ Ả Rập Saudi UAV Israel Iran
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo