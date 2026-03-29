Quốc tế

Mỹ tung soái hạm USS Tripoli và dàn tàu chiến tới Trung Đông

Huệ Bình

(NLĐO) - Hơn 3.500 binh sĩ Mỹ, bao gồm tàu đổ bộ tấn công boong thông suốt USS Tripoli với khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ, đã đến Trung Đông.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28-3 thông báo trên mạng xã hội rằng tàu USS Tripoli - đóng vai trò là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị thủy quân lục chiến viễn chinh số 31 - đã tiến vào khu vực chịu trách nhiệm của CENTCOM.

Theo dữ liệu từ USNI News, con tàu đã đến khu vực tác chiến sau khi băng qua eo biển Malacca và dừng chân tại đảo Diego Garcia.

CBS News nói rằng đây là loại tàu chiến đổ bộ hiện đại nhất thuộc lớp America, cho phép mang theo nhiều máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay vận tải Osprey và nhiều loại máy bay khác.

Trước đó, con tàu này đồn trú tại Nhật Bản cho đến khi nhận lệnh triển khai đến Trung Đông vào đầu tháng này trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran căng thẳng.

Mỹ tung “át chủ bài” USS Tripoli và dàn siêu tàu chiến tới Trung Đông - Ảnh 1.

Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo tàu USS Tripoli chở 3.500 binh sĩ Mỹ đã đến Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

CENTCOM cho biết ngoài lực lượng Thủy quân lục chiến, tàu Tripoli còn mang theo các phi đội vận tải, máy bay chiến đấu cùng các thiết bị đổ bộ tấn công.

Nhóm sẵn sàng đổ bộ này còn bao gồm tàu USS New Orleans (LPD-18) và dự kiến sẽ hội quân cùng tàu USS Rushmore (LSD-47) (cũng xuất phát từ Nhật Bản).

Ngoài ra, tàu USS Boxer và hai tàu khác, cùng một đơn vị Thủy quân lục chiến khác, cũng đã được lệnh rời San Diego để lên đường tăng viện cho mặt trận Trung Đông.

Dù nhiệm vụ cụ thể chưa được tiết lộ, song các đơn vị này trước đây từng thực hiện các chiến dịch sơ tán dân thường tại Trung Đông.

Mỹ tung “át chủ bài” USS Tripoli và dàn siêu tàu chiến tới Trung Đông - Ảnh 2.

Tàu USS Tripoli đóng vai trò là soái hạm của Nhóm sẵn sàng đổ bộ Tripoli/Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31. Ảnh: CENTCOM

Trong một báo cáo cập nhật vào ngày 28-3, CENTCOM xác nhận hơn 11.000 mục tiêu đã bị tấn công kể từ khi Chiến dịch Epic Fury (tạm dịch: Cuồng nộ kinh hoàng) bắt đầu vào ngày 28-2.

Trước đó, vào ngày 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu Washington có thể đạt được các mục tiêu mà "không cần đến quân đội trên bộ".

Tuy nhiên, ông cũng cho biết Tổng thống Donald Trump "phải chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ" và lực lượng Mỹ hiện có mặt để "mang lại cho Tổng thống Donald Trump quyền lựa chọn và cơ hội tối đa nhằm điều chỉnh kế hoạch nếu các tình huống bất ngờ phát sinh".

Sự xuất hiện của quân đội Mỹ tiếp diễn sau khi ít nhất 10 binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng, khi Iran bắn 6 tên lửa đạn đạo và 29 máy bay không người lái vào căn cứ không quân Prince Sultan ở Ả Rập Saudi.

Trong khi đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN-78) hiện đã đến TP Split - Croatia để thủy thủ đoàn nghỉ ngơi sau khi rời biển Đỏ. Trước đó, con tàu phải dừng tại Hy Lạp để đánh giá hư hại và sửa chữa 7 khoang ngủ sau một vụ hỏa hoạn tại khu giặt ủi vào giữa tháng 3.

USNI News lưu ý tàu Ford đã triển khai được 277 ngày (tính đến ngày 28-3).

Nếu tiếp tục bám trụ đến giữa tháng 4, tàu này sẽ phá kỷ lục 294 ngày triển khai của tàu USS Abraham Lincoln thiết lập năm 2020.

Trước khi tham gia chiến dịch ở Iran vào ngày 28-2, tàu Ford từng hoạt động tại khu vực Nam Mỹ và hỗ trợ cuộc đột kích bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Iran nói đánh trúng kho chống UAV của Ukraine ở UAE, cảnh báo trả đũa mạnh

(NLĐO) - Iran tuyên bố tấn công kho chống UAV của Ukraine tại UAE, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mạnh nếu hạ tầng, kinh tế của nước này bị nhắm tới.

Chiến sự Trung Đông ngày 28-3: Israel tuyên bố tấn công 3 nhà máy vũ khí, hứng tên lửa từ 3 nơi

(NLĐO) - Thêm 2 sân bay ở Trung Đông hứng không kích ngày 28-3, trong khi 3 đám cháy cùng bùng phát tại thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Vừa tham chiến, Houthi dọa phong tỏa eo biển chiến lược Bab al-Mandab

(NLĐO) - Sau khi tham chiến, lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa phong tỏa eo biển Bab al-Mandab, có thể làm tê liệt tuyến hàng hải huyết mạch qua kênh đào Suez.

