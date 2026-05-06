Báo Mỹ tiết lộ tin quan trọng về cuộc đối đầu Mỹ - Iran

Thông tin này được tờ Axios đưa ra dựa trên hai quan chức Mỹ và hai nguồn tin khác am hiểu vấn đề. Cũng theo Axios, cả hai nước đã thiết lập khuôn khổ cho các vòng đàm phán chi tiết hơn về chương trình hạt nhân của Iran.

Đây là vấn đề then chốt và là một trong những nguyên nhân khiến đàm phán giữa Washington và Tehran bế tắc.

Mỹ được cho là kỳ vọng Iran sẽ phản hồi một số điểm chính trong vòng 48 giờ tới. Mặc dù Mỹ và Iran chưa thống nhất điểm nào, các nguồn tin cho biết đây là thời điểm hai bên gần đạt được thỏa thuận nhất kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Thỏa thuận gồm một số điều khoản khác như Iran cam kết tạm ngừng làm giàu uranium, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỉ USD bị đóng băng của Tehran. Cả hai bên cũng cần nhất trí dỡ bỏ các hạn chế xung quanh việc quá cảnh qua eo biển Hormuz.

Giá dầu giảm sau khi Axios đưa tin Mỹ và Iran sắp đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, đẩy nhanh đà giảm trước đó.

Vài giờ trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng “Dự án Tự do” - sáng kiến hỗ trợ tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, viện dẫn lý do có “bước tiến lớn” hướng tới “thỏa thuận cuối cùng” với Iran. Giá dầu Brent đã giảm khoảng 7% xuống còn 101,97 USD/thùng trong ngày 6-5.

Trong khi đó cùng ngày 6-5, một công ty vận tải biển của Pháp cho biết các thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu chở hàng qua eo biển Hormuz bị thương trong khi con tàu bị hư hại sau vụ tấn công hôm 5-5. Tàu CMA San Antonio được cho là trúng một vật thể lạ khi đang đi qua eo biển.

“Các thành viên thủy thủ đoàn bị thương đã được sơ tán và cung cấp chăm sóc y tế cần thiết. CMA CGM đang theo dõi chặt chẽ tình hình và huy động toàn bộ lực lượng cùng với thủy thủ đoàn” - công ty cho biết.