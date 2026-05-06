HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ ngừng chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Mỹ tạm dừng "Dự án Tự do" - nỗ lực hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz - chừng nào lệnh phong tỏa hải quân còn hiệu lực.

“Dựa trên yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch chống lại Iran và những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng ta tôi nhất trí rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, Dự án Tự do (dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-5.

Mỹ ngừng chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz - Ảnh 1.

Tàu chở hàng ở vịnh Oman, gần eo biển Hormuz hôm 1-5. Ảnh: AP

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự Cuồng nộ kinh hoàng do Washington phát động vào tháng 2 đã “kết thúc”, cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Rubio cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Iran trong thời gian ngừng bắn là một “chiến dịch phòng thủ”. Theo đó, Dự án Tự do có quy mô nhỏ hơn và khác biệt so với kế hoạch chiến đấu ban đầu.

Ông cũng bảo vệ nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hàng hải, lập luận rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ thương mại toàn cầu và vận tải dân sự.

“Không nên bình thường hóa việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này và cố gắng buộc các quốc gia khác phải trả phí để đi qua eo biển” - ông Rubio chỉ trích.

Trong khi đó, Iran đã khởi động cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV. 

Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đi qua eo biển đều có thể phải đối mặt với “hành động quyết liệt”.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump khi phát động các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran - đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân - vẫn chưa đạt được. Iran vẫn chưa chuyển giao hơn 408 kg uranium được làm giàu cao.

Ông Rubio nhấn mạnh đã đến lúc Tehran phải "chấp nhận thực tế của tình hình", đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 6-5: Vì sao Iran chỉ tấn công đúng UAE?

Điểm nóng xung đột ngày 6-5: Vì sao Iran chỉ tấn công đúng UAE?

(NLĐO) - Loạt tên lửa Iran dội xuống Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) được cho là nhằm siết chặt túi dầu khu vực và đáp trả quan hệ giữa UAE và Israel

UAE đánh chặn tên lửa Iran, Mỹ thiết lập “vòm bảo vệ đỏ, trắng, xanh” tại Hormuz

(NLĐO) - Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cho biết lực lượng phòng không nước này đang “triển khai đánh chặn các mối đe dọa tên lửa” từ Iran.

Iran tung bản đồ kiểm soát "yết hầu" Hormuz, bộ trưởng ngoại giao đi Bắc Kinh

(NLĐO) - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố bản đồ tuyên bố quyền kiểm soát quân sự trên diện rộng tại hai đầu eo biểnHormuz.

Mỹ đàm phán Iran phong tỏa eo biển Hormuz
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo