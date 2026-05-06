Mỹ ngừng chiến dịch hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz

“Dựa trên yêu cầu của Pakistan và các quốc gia khác, những thành công quân sự to lớn mà chúng tôi đạt được trong chiến dịch chống lại Iran và những tiến triển lớn hướng tới một thỏa thuận hoàn chỉnh và cuối cùng với các đại diện của Iran, chúng ta tôi nhất trí rằng trong khi lệnh phong tỏa vẫn còn hiệu lực, Dự án Tự do (dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz) sẽ tạm dừng một thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không” - Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 5-5.

Tàu chở hàng ở vịnh Oman, gần eo biển Hormuz hôm 1-5. Ảnh: AP

Trước đó, trong cuộc họp báo cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chiến dịch quân sự Cuồng nộ kinh hoàng do Washington phát động vào tháng 2 đã “kết thúc”, cho thấy ưu tiên hiện tại của Mỹ là mở lại tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Rubio cho rằng hành động quân sự của Mỹ tại Iran trong thời gian ngừng bắn là một “chiến dịch phòng thủ”. Theo đó, Dự án Tự do có quy mô nhỏ hơn và khác biệt so với kế hoạch chiến đấu ban đầu.

Ông cũng bảo vệ nỗ lực của Mỹ nhằm gây áp lực kinh tế lên Iran thông qua các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hàng hải, lập luận rằng các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ thương mại toàn cầu và vận tải dân sự.

“Không nên bình thường hóa việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này và cố gắng buộc các quốc gia khác phải trả phí để đi qua eo biển” - ông Rubio chỉ trích.

Trong khi đó, Iran đã khởi động cơ chế mới để quản lý giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz, theo đài truyền hình nhà nước Iran Press TV.

Hải quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) một lần nữa cảnh báo bất kỳ tàu thuyền nào có ý định đi qua eo biển đều có thể phải đối mặt với “hành động quyết liệt”.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu chính của Tổng thống Donald Trump khi phát động các cuộc tấn công quân sự chống lại Iran - đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân - vẫn chưa đạt được. Iran vẫn chưa chuyển giao hơn 408 kg uranium được làm giàu cao.

Ông Rubio nhấn mạnh đã đến lúc Tehran phải "chấp nhận thực tế của tình hình", đồng thời cho biết các đặc phái viên Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner đang tiếp tục tìm kiếm giải pháp ngoại giao.