Quốc tế

Iran tuyên bố xử lý dứt khoát tàu thuyền qua Hormuz "lệch đường chuẩn"

Anh Thư

(NLĐO) - Iran đã ra mắt "cơ chế mới" về việc vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz và đe dọa các tàu thuyền cố gắng vượt qua bằng tuyến đường khác.

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hôm 5-5 rằng họ sẽ xử lý dứt khoát các tàu thuyền tránh các hành lang do Iran chỉ định và đi qua các khu vực khác của eo biển Hormuz, theo một bản tin của Press TV.

"Bất kỳ sự lệch hướng nào của tàu thuyền sang các tuyến đường khác sẽ không an toàn và sẽ bị Hải quân IRGC đáp trả quyết liệt" - hãng tin Mehr trích dẫn tuyên bố mới.

IRGC cũng nhấn mạnh tuyến đường họ chỉ định là tuyến đường an toàn duy nhất để qua eo biển chiến lược này.

Một chiếc thuyền máy nhỏ đi ngang một tàu container đang neo đậu ở khu vực eo biển Hormuz, ngoài khơi TP Bandar Abbas - Iran hôm 2-5 - Ảnh: AP

Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi lực lượng hải quân Iran và Mỹ đấu súng gần eo biển Hormuz, cùng thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động "Dự án Tự do" nhằm hướng dẫn tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz theo một tuyến đường gần Oman.

Song song với tuyên bố từ IRGC, Iran cũng tung ra một "cơ chế mới" để quản lý hoạt động giao thương ở eo biển Hormuz.

Theo hệ thống mới được triển khai, tất cả các tàu có ý định đi qua Hormuz sẽ nhận được email từ địa chỉ chính thức info@PGSA.ir nêu rõ các quy tắc và quy định.

Các tàu được yêu cầu điều chỉnh hoạt động theo khuôn khổ này và xin giấy phép quá cảnh trước khi đi qua eo biển.

Về phía Mỹ, trong cuộc họp báo được tổ chức cùng ngày ở Nhà Trắng, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khoảng 23.000 thủy thủ dân sự đến từ 87 quốc gia đang mắc kẹt ở vịnh Ba Tư khi Iran siết chặt eo biển Hormuz.

Ông Rubio nói thêm các nỗ lực của quân đội Mỹ là nhằm giúp đỡ những thủy thủ đó.

“Họ như những con mồi dễ bị tấn công, bị cô lập, đói khát và dễ bị tổn thương. Ít nhất 10 thủy thủ đã thiệt mạng vì điều này. Đây chắc chắn là hành vi phạm tội. Việc phong tỏa eo biển Hormuz là một hành động tuyệt vọng và gây thiệt hại nghiêm trọng” - ngoại trưởng Mỹ tiếp lời.

Khi được hỏi về mức độ quan tâm của thế giới đối với nỗ lực của Mỹ trong việc mở lại eo biển, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết vấn đề không phải là thiếu sự quan tâm mà là không nhiều nước có khả năng cung cấp các nguồn lực và tài sản cần thiết.

“Vấn đề nằm ở năng lực. Nhiều quốc gia rất muốn làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Nhưng họ không có hải quân, phải không? Hoặc họ không thể đến kịp thời…” - ông Rubio nói, khẳng định "trách nhiệm thuộc về phía Mỹ".

