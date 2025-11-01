Báo Người Lao Động đào tạo AI nâng cao cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên

Sáng 1-11, Báo Người Lao Động phối hợp Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức khóa đào tạo "Ứng dụng AI nâng cao cho nhà báo".

Hơn 100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Người Lao Động đã tham dự khóa học, với hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến.

Khóa học này tiếp nối chuỗi hoạt động hợp tác giữa Báo Người Lao Động và Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông trong lĩnh vực đào tạo, ứng dụng AI và chuyển đổi số. Đây cũng là khóa đào tạo AI thứ 2 dành cho phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Báo Người Lao Động trong năm nay.

Trước đó, trong năm 2024, hai bên cũng đã phối hợp triển khai 2 khóa học và 2 hội thảo chuyên đề về AI.

Tại khóa đào tạo lần này, dưới sự hướng dẫn của ThS Đinh Duy Linh, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ cơ sở TP HCM - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, cùng các giảng viên của trung tâm, đội ngũ nhân sự của Báo Người Lao Động đã được cập nhật 11 tính năng và công cụ AI.

ThS Đinh Duy Linh, Phó trưởng Phòng Đào tạo và Khoa học Công nghệ cơ sở TP HCM - Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, hướng dẫn kỹ năng làm việc với AI

Nội dung đào tạo tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của AI trong báo chí, như hội thoại trực tiếp với ChatGPT và Gemini, tạo video nhanh bằng Grok, thực hành kỹ thuật 4 bước huấn luyện trợ lý AI, tìm hiểu tổng quan về AI Agent và các nền tảng tự động hóa công việc.

Đặc biệt, các học viên được trải nghiệm quy trình thiết lập hệ thống gửi tin nhắn tự động bằng nền tảng N8N - một ví dụ cụ thể trong việc ứng dụng AI Workflow và AI Agent vào thực tế.

Mô hình này có thể ứng dụng để nhắc việc, giao việc hoặc tự động thực hiện nhiều tác vụ trên nền tảng Zalo.

Khóa học ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi chuyên sâu giữa các học viên và giảng viên về nghiệp vụ, kỹ năng ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả tác nghiệp báo chí trong kỷ nguyên số.

Các biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên lắng nghe về cách ứng dụng AI vào nghiệp vụ báo chí

