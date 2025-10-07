HTV-TMS hợp tác toàn diện với một công ty AI

Chiều 7-10, Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (HTV – TMS, trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM và Công ty CP Hiện thực hóa AI (AIRO do Tập đoàn KIDO góp vốn 51%) tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện nhằm tận dụng những thế mạnh hiện hữu, đồng hành giúp các doanh nghiệp phát triển và vươn mình trong kỷ nguyên số.

AIRO đã thực hiện chiến dịch bán hàng mùa trung thu của KIDO bằng công nghệ AI với kết quả ấn tượng

Nội dung trong chiến lược hợp tác ký kết toàn diện: phía AIRO và HTV - TMS thống nhất thiết lập các gói truyền thông hỗ trợ marketing/quảng bá doanh nghiệp trong thời đại mới với chi phí hợp lý nhờ ứng dụng AI.

Ngoài ra, AIRO và HTV - TMS còn tiến đến phát triển công nghiệp văn hóa bằng ứng dụng AI, tạo nên những thước phim điện ảnh, truyền hình phù hợp với thị hiếu, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc biệt là khả năng phục dựng lại các thước phim cũ thay bằng hình ảnh sắc nét từ AI.

HTV-TMS và AIRO ký kết hợp tác toàn diện

Ông Trần Lệ Nguyên – Nhà đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO - chia sẻ qua thực tiễn cho thấy AI và công nghệ số có thể thay đổi cuộc sống con người theo hướng nhân văn và toàn diện hơn.

"Với vai trò là lãnh đạo doanh nghiệp và cầu nối công nghệ, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và đưa những công nghệ mới, các giải pháp AI tiên tiến về Việt Nam; đồng thời đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới. Hơn hết, tôi nhận thấy nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ cần một bệ phóng, một sự nâng đỡ để giúp thương hiệu đi xa hơn, được biết đến và lan tỏa nhiều hơn" – ông Nguyên bày tỏ.

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc HTV-TMS, cho biết trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và đặc biệt là AI đang dần định hình một cuộc chơi mới cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp và marketing của nhãn hàng.

Một trong những xu hướng không thể bỏ qua là việc áp dụng AI để tăng tính cạnh tranh và tối ưu hoá chi phí, đồng thời xây dựng niềm tin cho khách hàng nhờ vào các kênh truyền thông chính thống.

Thông qua hoạt động hợp tác với AIRO, HTV-TMS sẽ góp phần tạo ra bệ phóng vững chắc đưa các sản phẩm truyền thông giá trị tới doanh nghiệp Việt.

"Bên cạnh đó, mô hình hợp tác của chúng tôi còn giúp xóa bỏ nỗi lo lắng của người xem, người dùng vì "tính giả" trong nội dung AI sẽ được kiểm tra, thẩm định bởi các đơn vị truyền thông chính thống" – ông Triều khẳng định.