HTV-TMS hợp tác toàn diện với một công ty AI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

HTV-TMS hợp tác toàn diện với một công ty AI

(NLĐO) – AIRO và HTV - TMS thống nhất thiết lập các gói truyền thông hỗ trợ marketing/quảng bá doanh nghiệp trong thời đại mới với chi phí hợp lý nhờ AI.

Chiều 7-10, Công ty TNHH MTV Dịch vụ kỹ thuật truyền thông HTV (HTV – TMS, trực thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM và Công ty CP Hiện thực hóa AI (AIRO do Tập đoàn KIDO góp vốn 51%) tổ chức Lễ ký kết hợp tác toàn diện nhằm tận dụng những thế mạnh hiện hữu, đồng hành giúp các doanh nghiệp phát triển và vươn mình trong kỷ nguyên số. 

HTV-TMS hợp tác toàn diện với một công ty AI - Ảnh 1.

AIRO đã thực hiện chiến dịch bán hàng mùa trung thu của KIDO bằng công nghệ AI với kết quả ấn tượng

Nội dung trong chiến lược hợp tác ký kết toàn diện: phía AIRO và HTV - TMS thống nhất thiết lập các gói truyền thông hỗ trợ marketing/quảng bá doanh nghiệp trong thời đại mới với chi phí hợp lý nhờ ứng dụng AI.

Ngoài ra, AIRO và HTV - TMS còn tiến đến phát triển công nghiệp văn hóa bằng ứng dụng AI, tạo nên những thước phim điện ảnh, truyền hình phù hợp với thị hiếu, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc biệt là khả năng phục dựng lại các thước phim cũ thay bằng hình ảnh sắc nét từ AI.

HTV-TMS hợp tác toàn diện với một công ty AI - Ảnh 2.

HTV-TMS và AIRO ký kết hợp tác toàn diện

Ông Trần Lệ Nguyên – Nhà đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn KIDO, Chủ tịch HĐQT AIRO - chia sẻ qua thực tiễn cho thấy AI và công nghệ số có thể thay đổi cuộc sống con người theo hướng nhân văn và toàn diện hơn.

"Với vai trò là lãnh đạo doanh nghiệp và cầu nối công nghệ, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm và đưa những công nghệ mới, các giải pháp AI tiên tiến về Việt Nam; đồng thời đưa công nghệ Việt Nam ra thế giới. Hơn hết, tôi nhận thấy nhu cầu của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, họ cần một bệ phóng, một sự nâng đỡ để giúp thương hiệu đi xa hơn, được biết đến và lan tỏa nhiều hơn" – ông Nguyên bày tỏ.

Ông Nguyễn Hải Triều, Giám đốc HTV-TMS, cho biết trong kỷ nguyên chuyển đổi số, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và đặc biệt là AI đang dần định hình một cuộc chơi mới cho hoạt động truyền thông doanh nghiệp và marketing của nhãn hàng.

Một trong những xu hướng không thể bỏ qua là việc áp dụng AI để tăng tính cạnh tranh và tối ưu hoá chi phí, đồng thời xây dựng niềm tin cho khách hàng nhờ vào các kênh truyền thông chính thống.

Thông qua hoạt động hợp tác với AIRO, HTV-TMS sẽ góp phần tạo ra bệ phóng vững chắc đưa các sản phẩm truyền thông giá trị tới doanh nghiệp Việt.

"Bên cạnh đó, mô hình hợp tác của chúng tôi còn giúp xóa bỏ nỗi lo lắng của người xem, người dùng vì "tính giả" trong nội dung AI sẽ được kiểm tra, thẩm định bởi các đơn vị truyền thông chính thống" – ông Triều khẳng định.

Tin liên quan

Kiến tạo nền báo chí dữ liệu với AI

Kiến tạo nền báo chí dữ liệu với AI

Công nghệ đã khiến dữ liệu hiện diện như một thể loại báo chí mới mẻ

Nhiều ứng dụng phục vụ sức khỏe tích hợp AI

Tại Triển lãm và Hội nghị Tech4life 2025, Tập đoàn Carna (Hàn Quốc) lần đầu mang đến Việt Nam nền tảng Carna AI Health Viewer.

Cảnh báo nguy cơ tấn công mới, lợi dụng giao thức kết nối AI mã nguồn mở

(NLĐO) - Kaspersky cảnh báo tội phạm có thể lợi dụng giao thức AI mã nguồn mở MCP để tấn công chuỗi cung ứng, đánh cắp mật khẩu, thẻ tín dụng, dữ liệu nhạy cảm

KIDO ứng dụng AI HTV HTV-TMS
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo