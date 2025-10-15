HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

AI Mode của Google gây ấn tượng

L.Tỉnh

Ngày 14-10, nhiều người dùng tại Việt Nam bất ngờ nhận được thông báo từ Google, mời trải nghiệm AI Mode (chế độ AI) trên Google Tìm kiếm bằng tiếng Việt.

Tính năng này vận hành trên nền tảng Gemini 2.5 tùy chỉnh, cho phép người dùng đặt những câu hỏi dài, phức tạp hoặc chứa nhiều lớp thông tin mà trước đây cần thực hiện qua nhiều lượt tìm kiếm khác nhau. Người dùng chỉ cần truy cập Google.com, chọn AI Mode, rồi nhập hoặc tải nội dung cần tìm.

Nhiều người dùng đánh giá trải nghiệm AI Mode khá ấn tượng. Anh Nguyễn Minh Hoàng (TP HCM) cho hay khi tải lên hình một chiếc ô tô nhìn thấy trên đường, chỉ sau vài giây, Google Tìm kiếm đã nhận diện đúng mẫu xe, hiển thị giá bán tại Việt Nam, các phiên bản, hình ảnh chi tiết, ngoài ra còn liên kết đến đại lý chính hãng. 

AI Mode của Google gây ấn tượng - Ảnh 2.

"Trước đây phải gõ tên xe vào thanh tìm kiếm và lọc từng trang, giờ chỉ cần một thao tác" - anh Hoàng so sánh.

Trong khi đó, chị Trần Hồng Nhung, nhân viên văn phòng tại TP Hà Nội, kể khi chụp một món ăn lạ trong chuyến du lịch và tải lên Google AI, hệ thống lập tức nhận ra đó là bánh khọt, đồng thời gợi ý các quán nổi tiếng, kèm theo đánh giá và mức giá trung bình.

"Chế độ này giúp tiết kiệm thời gian tra cứu và cho kết quả tự nhiên hơn, đặc biệt khi kết hợp tìm kiếm bằng hình ảnh hoặc giọng nói. Trước đây, tôi thường tra cứu qua ChatGPT, Grok hay Copilot nhưng giờ tìm kiếm bằng Google AI nhận được nhiều thông tin chi tiết và sát với thực tế hơn" - chị Nhung nhận xét. 

Tin liên quan

Cần lộ trình ứng dụng AI

Cần lộ trình ứng dụng AI

AI chỉ là công cụ. Vì vậy, cần lộ trình ứng dụng AI. Theo đó, phải đặt con người làm trung tâm, đi kèm giáo dục và chính sách xã hội.

Thận trọng khi đưa AI vào trường học

Việc ứng dụng AI trong trường phổ thông nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của trẻ

VIDEO: Dùng "khung xương AI" leo núi, cảm giác như có người kéo lên dốc

Leo núi không còn là thử thách nhờ “khung xương AI” - thiết bị do Trung Quốc phát triển. Đây là bộ chân robot được lập trình bằng thuật toán hỗ trợ chuyển động.

