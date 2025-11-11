Báo Người Lao Động được trao Giải tập thể xuất sắc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 11-11, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM tổ chức Lễ trao giải Báo chí về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP HCM năm 2024 - 2025.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương.

Về phía TP HCM, có Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang; Thường trực Thành ủy cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Đảng ủy xã, phường, đặc khu.

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang cùng Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Thị Bích Hằng trao giải tập thể xuất sắc. Ảnh: DUY PHÚ

Theo đó, Ban Tổ chức trao Giải tập thể xuất sắc cho 10 tập thể: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM; Báo Người Lao Động; Báo Pháp luật TP HCM; Báo Tuổi Trẻ; Báo Thanh Niên; Tạp chí Nội chính; Tạp chí Du lịch; Chuyên đề Công an TP HCM; Trường Đại học Sư phạm TP HCM.

Trao giải nhất cho nhóm tác giả Lương Vũ Phong, Đặng Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Viết Hiếu, Nguyễn Thị Minh Phương và Trần Thị Thu Hải (Đài Truyền hình TP HCM, trước sắp xếp) với tác phẩm "Góc nhìn HTV: Xây dựng văn hóa phòng, chống lãng phí".

Ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Nội chính Trung ương cùng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Lê Quốc Phong trao giải Nhất cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: DUY PHÚ

Ban Tổ chức trao 2 giải nhì cho nhóm tác giả của Báo Sài Gòn Giải Phóng với tác phẩm "Lãng phí - Giặc nội xâm"; tác giả Nguyễn Thị Ngọc Bích (Đài Tiếng nói nhân dân TP HCM, trước sắp xếp) với tác phẩm "Công tác thu hồi tài sản tham nhũng trên địa bàn TP HCM".

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao giải khuyến khích cho đại diện nhóm tác giả Báo Người Lao Động Ảnh: DUY PHÚ

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải ba, 10 giải khuyến khích và 3 giải triển vọng cho tác giả, nhóm tác giả.

Báo Người Lao Động đoạt 1 giải triển vọng với tác phẩm "Chuyển hóa quy định 144 thành hành động cụ thể" của tác giả Lê Vĩnh; 1 giải khuyến khích với tác phẩm "Chống lãng phí: Cùng hành động" của tác giả gồm: TS Đào Trọng Thịnh, TS Trương Đức Thuận, luật sư Nguyễn Văn Hậu và nhóm tác giả.