Thời sự

Báo Người Lao Động ký kết với LĐLĐ TPHCM: Đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo người lao động

G.Nam

(NLĐO) - Chương trình hợp tác giữa Báo Người Lao Động và LĐLĐ TPHCM lần đầu nhấn mạnh đào tạo AI, kỹ năng số và chăm lo toàn diện cho người lao động.

Sáng 21-4, Báo Người Lao Động và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM chính thức ký kết chương trình hợp tác liên tịch giai đoạn 2026–2031, mở ra hướng phối hợp quy mô, dài hạn với trọng tâm là chuyển đổi số và nâng cao chất lượng chăm lo người lao động.

Chủ trì buổi lễ ký kết có Nhà báo- TS Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động; bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Nhà báo- TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động và bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM chủ trì buổi ký kết. Ảnh: Duy Phú

Chương trình "Lao động số – Lao động xanh"

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình hợp tác lần này là việc lần đầu tiên nội dung đào tạo kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào một cách bài bản, có lộ trình cụ thể. Thông qua chương trình "Lao động số – Lao động xanh", hai bên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh hiệu quả, đồng thời tổ chức các khóa tập huấn về AI, kỹ năng số và kiến thức phát triển bền vững cho cán bộ công đoàn và người lao động.

Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có ít nhất 2 khóa đào tạo chuyên đề, kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng khả năng tiếp cận. Trong bối cảnh nhiều ngành nghề đang chịu tác động mạnh từ công nghệ và tái cấu trúc sản xuất, việc trang bị kỹ năng số được xem là yêu cầu cấp thiết, giúp người lao động thích ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động và bà Nguyễn Kim Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM thay mặt 2 đơn vị ký kết liên tịch. Ảnh: Duy Phú

Bên cạnh nội dung đào tạo, hai đơn vị cũng thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động, việc làm; đồng thời phản ánh kịp thời hoạt động công đoàn và đời sống người lao động. Việc lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và tôn vinh gương công nhân tiêu biểu sẽ là một trong những trọng tâm xuyên suốt.

Tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại khu công nghiệp

Song song đó, các hoạt động chăm lo đời sống tiếp tục được mở rộng với nhiều hình thức thiết thực. Hai bên dự kiến phối hợp tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật tại khu công nghiệp, khu chế xuất; trao học bổng, hỗ trợ chi phí học tập cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người lao động.

Báo Người Lao Động và LĐLĐ TP HCM ký kết hợp tác 2026–2031, đẩy mạnh chuyển đổi số, chăm lo người lao động. Ảnh: Duy Phú

Đáng chú ý, việc huy động nguồn lực xã hội hóa được xác định là giải pháp then chốt nhằm duy trì và mở rộng quy mô các hoạt động chăm lo. Đây cũng là hướng đi nhằm kết nối thêm doanh nghiệp, tổ chức và cộng đồng cùng tham gia hỗ trợ người lao động trong bối cảnh mới.

Phát triển các chuyên mục pháp luật lao động, kỹ năng nghề

Ở mảng tư vấn, Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục phát triển các chuyên mục pháp luật lao động, kỹ năng nghề; đồng thời phối hợp tổ chức các ngày hội tư vấn miễn phí. Nhiều kênh tương tác hiện đại như hotline, livestream, nền tảng trực tuyến cũng sẽ được triển khai, giúp người lao động tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện và hạn chế tranh chấp phát sinh.

Về cơ chế thực hiện, hai bên thống nhất thiết lập kênh phối hợp thường xuyên, tổ chức giao ban định kỳ để xây dựng kế hoạch truyền thông, đánh giá hiệu quả và điều chỉnh nội dung phù hợp với thực tiễn. Các hoạt động sẽ được triển khai đồng bộ trên nhiều nền tảng, từ báo in, báo điện tử đến mạng xã hội, podcast và video nhằm tăng độ phủ thông tin.

Lần đầu đưa AI vào chương trình chăm lo người lao động tại TPHCM. Ảnh: Duy Phú

Theo lộ trình, năm 2026 sẽ tập trung triển khai các hoạt động nền tảng như xây dựng chuyên đề truyền thông, tổ chức tập huấn chuyển đổi số và các chương trình chăm lo ban đầu. Giai đoạn 2027–2030 sẽ duy trì hoạt động thường niên với các chỉ tiêu cụ thể, trước khi tổng kết toàn diện vào năm 2031.

Đại diện hai đơn vị khẳng định, chương trình hợp tác không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền mà còn hướng đến mục tiêu lâu dài là chăm lo tốt hơn cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong bối cảnh thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng.

Báo Người Lao Động long trọng khai mạc Lễ hội "Tôn vinh cà phê - trà Việt" lần 4 - năm 2026

