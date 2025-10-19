LĐLĐ TP HCM vinh danh 145 nữ CNVC-LĐ "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - tặng hoa chúc mừng các cá nhân vừa được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh

Ngày 19-10, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, LĐLĐ TP HCM tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" trong nữ đoàn viên, người lao động giai đoạn 2020 - 2025.

Chương trình nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) và 15 năm Ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2025).

Ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, tặng bằng khen cho nữ CNVC-LĐ tiêu biểu

LĐLĐ TP HCM cho biết giai đoạn 2020 - 2025, phong trào "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" đã được các cấp Công đoàn triển khai rộng khắp, lan tỏa đến các đơn vị, doanh nghiệp, thu hút hơn 1,3 triệu lượt nữ CNVC-LĐ tham gia. Trong đó, 64.605 người đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" 5 năm cấp cơ sở, 11.780 người đạt danh hiệu cấp trên cơ sở, 589 người đạt danh hiệu cấp Thành phố.

Có 1.560 nữ CNVC-LĐ và cán bộ nữ công được xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" và 1.778 chị nữ cán bộ Công đoàn được xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn"

Các cấp Công đoàn đã giới thiệu 23.151 nữ đoàn viên ưu tú, có thành tích tiêu biểu cho Đảng và đã kết nạp 5.544 nữ đoàn viên vào đảng.

Bà Nguyễn Kim Loan - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM - tặng bằng khen cho nữ CNVC-LĐ "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà"

Bên cạnh đó, hoạt động nữ công được chú trọng, nhiều chương trình, mô hình chăm lo thiết thực cho nữ CNVC-LĐ và con CNVC-LĐ khó khăn được duy trì, tạo được dấu ấn.

Cụ thể là Công đoàn các cấp đã trao hơn 70.000 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CNVC-LĐ không có điều kiện đến trường hoặc có nguy cơ bỏ học, tổ chức Trại hè Thanh Đa, khen thưởng học sinh giỏi…

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM trao bằng khen cho các gương nữ CNVC-LĐ tiêu biểu

Tại buổi lễ, nhằm kịp thời động viên các gương nữ điển hình phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2020 - 2025, LĐLĐ Thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 145 cá nhân tiêu biểu.

Họ là những tấm gương nữ đoàn viên, người lao động điển hình, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hăng hái thi đua lao động sản xuất; chăm lo chu toàn trong gia đình; góp phần khẳng định vai trò và vị thế của phụ nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ nữ CNVC-LĐ Công đoàn TP HCM nói riêng, trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - đánh giá cao kết quả mà các cấp Công đoàn TP HCM đã đạt được trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà".

Theo ông, phong trào nữ công do Công đoàn TP HCM phát động có nhiều bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả nổi bật và ngày càng đi vào chiều sâu.

Minh chứng là toàn TP HCM đã hàng chục ngàn nữ CNVC-LĐ đạt danh hiệu "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" 5 năm liền, hàng ngàn sáng kiến, đề tài, mô hình cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính do lao động nữ đề xuất được áp dụng hiệu quả, mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỉ đồng mỗi năm.

145 nữ CNVC-LĐ "Giỏi việc nước, Đảm việc nhà" được LĐLĐ TP HCM tuyên dương

"Để tiếp tục phát huy và lan tỏa phong trào, các cấp Công đoàn TP cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nữ công theo hướng linh hoạt, sáng tạo, gần gũi với cơ sở và gắn với việc chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho lao động nữ, nhất là những chị em có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê, mẹ đơn thân"- ông Huỳnh Thanh Xuân nhấn mạnh.