Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn

Tối 22-3, Thành Đoàn TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026); đồng thời tôn vinh và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 24 năm 2026.

Đến tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên mới, tuổi trẻ Thành phố tiếp tục triển khai các phong trào hành động cách mạng với 5 nhiệm vụ lớn.

Theo đó, tập trung giáo dục lý tưởng cách mạng, trang bị bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi. Triển khai phong trào "Tuổi trẻ TPHCM tiên phong xây dựng Thành phố phát triển bền vững, vươn tầm khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân".

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao cờ truyền thống của UBND TPHCM cho Thành Đoàn

Cạnh đó, thực hiện chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Thành phố, đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, chăm lo thanh niên, nâng cao chỉ số phát triển thanh niên". Kiên trì, tìm kiếm các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị.

Phóng sự giới thiệu về sáng kiến xây dựng các công trình "Đường cờ Tổ quốc" gắn với các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn ngoại thành TPHCM. Nguồn: HTV

Tại buổi lễ, Thành Đoàn TPHCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho các tập thể là chủ nhân của 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố.

Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động vinh dự được trao giải thưởng này với sáng kiến xây dựng các công trình "Đường cờ Tổ quốc" gắn với các hoạt động an sinh xã hội tại địa bàn ngoại thành TPHCM.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Đua trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động

"Trên công trường, nông trường, trên giảng đường, ngoài ruộng vườn, biển đảo, trong nhà máy, phòng thí nghiệm, trên các đấu trường thi đấu - ở những nơi khó khăn nhất, cần đến tinh thần tình nguyện, sự dấn thân, hy sinh, tuổi trẻ TPHCM đã nhanh chóng hiện diện, tham gia và để lại những kết quả đáng trân trọng" - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Lê Quốc Phong nhấn mạnh tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Lê Quốc Phong trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp được trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay.

Ông Lê Quốc Phong tin tưởng tuổi trẻ TPHCM sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trên mặt trận sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tri thức, góp phần xây dựng Thành phố trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng là đầu tàu trên nhiều lĩnh vực của đất nước.

Thành Đoàn TPHCM trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho các tập thể có sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM kỳ vọng các tập thể được trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm nay sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng cải tiến, đổi mới mô hình. Qua đó, làm cho những sáng kiến tiếp tục có sức sống lâu dài, để tinh thần Hồ Hảo Hớn luôn sống mãi trong mỗi nhịp đập của tuổi trẻ TPHCM, đóng góp thực chất hơn nữa vào phong trào thanh thiếu nhi và trong sự phát triển của Thành phố.

Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là phần thưởng cao quý mang tên người Bí thư đầu tiên của Khu Đoàn Sài Gòn - Gia Định (nay là Thành Đoàn TPHCM), được trao lần đầu vào năm 2002. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh mà còn là dấu ấn khẳng định giá trị của những sáng kiến, mô hình, giải pháp đột phá đã được kiểm chứng trong thực tiễn. Trải qua 24 năm hình thành và phát triển, giải thưởng Hồ Hảo Hớn đã trở thành biểu tượng của tinh thần sáng tạo, dấn thân và cống hiến, ghi nhận hàng trăm công trình, ý tưởng tiêu biểu.



