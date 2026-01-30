HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Cảnh sát biển Việt Nam

Ngọc Giang

(NLĐO)- Báo Người Lao Động được Cảnh sát biển Việt Nam trao 1 bằng khen tập thể, 1 bằng khen cá nhân, cùng 1 bằng khen của Vùng Cảnh sát biển 3

(NLĐO)- Báo Người Lao Động vinh dự nhận 1 bằng khen tập thể, 1 bằng khen cá nhân của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; nhận 1 bằng khen cá nhân của Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Chiều 30-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 và Đoàn Trinh sát số 2 (Cát sát biển Việt Nam) tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp đầu năm 2026.

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 1.000 cờ Tổ quốc cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết trong năm 2025, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cùng cấp ủy, chỉ huy Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 và Đoàn Trinh sát số 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo và Dân vận các địa phương thuộc 6 tỉnh, thành phố trong khu vực quản lý của Vùng Cảnh sát biển 3; hợp tác tuyên truyền với 133 cơ quan báo, đài trung ương, địa phương.

Các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền sâu rộng về chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển, đảo Việt Nam; các quy định của pháp luật về biển, đảo; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; kết quả thực hiện nhiệm vụ, cũng như việc triển khai các mô hình, chương trình, cuộc thi, đề án trọng tâm.

Nội dung tuyên truyền được thực hiện trực tiếp tại địa bàn và trên các kênh sóng, trang báo của các cơ quan báo chí, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và chấp hành pháp luật trên biển.

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 2.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao bằng khen của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Cùng với đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên thâm nhập thực tế, tác nghiệp, cung cấp thông tin, tư liệu liên quan đến hoạt động của lực lượng và các đơn vị trực thuộc, qua đó lan tỏa hình ảnh, vị thế và vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam.

Kết quả, trong năm 2025, các cơ quan báo chí đã đăng tải 1.564 lượt tin, bài; xây dựng 124 chuyên mục, 84 chuyên trang, 68 phóng sự và 25 bài viết chuyên sâu trên các tạp chí về hoạt động của đơn vị.

Trong năm, lực lượng cũng đã tổ chức kiểm tra 297 tàu, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,9 tỷ đồng; chủ trì, phối hợp điều tra, xử lý 18 vụ/121 phương tiện, đấu tranh, bắt giữ 10 vụ án ma túy. Đồng thời, phối hợp các lực lượng cứu nạn, cứu hộ trên biển, cứu sống 31 thuyền viên, hỗ trợ kịp thời nhiều ngư dân gặp nạn.

Báo Người Lao Động nhận bằng khen của Cảnh sát biển Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Bước sang năm 2026, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại và kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đơn vị xác định tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát biển "bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ", bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao Bằng khen của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cho 5 tập thể và 10 cá nhân. Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 56 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2025.

Trong đó, Báo Người Lao Động vinh dự nhận 1 bằng khen tập thể 1 bằng khen cá nhân của Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; 1 bằng khen cá nhân của Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Dịp này, Báo Người Lao Động đã gửi tặng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 1.000 cờ Tổ quốc từ chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng ký kết phối hợp tuyên truyền với một số đơn vị, địa phương.


    Thông báo