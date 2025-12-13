Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp lập chiến công

Sáng 13-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý hai vụ việc vi phạm pháp luật vừa bị phát hiện, bắt giữ trên vùng biển TPHCM.

Trước đó, chiều 11-12, Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp Hải đội 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM) phát hiện phương tiện có dấu hiệu vận chuyển cát trái phép khu vực cửa biển TPHCM.

Lực lượng chức năng kiểm tra xà lan do ông Trần Văn T. (SN 1981, ngụ phường Phước Thắng, TPHCM) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở gần 1.000 m3 cát không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển gần 1.000 m3 cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 11-12, tại bến tàu cao tốc ở phường Vũng Tàu, Phòng Phòng chống tội phạm và vi phạm (Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp Công an phường Vũng Tàu và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực II) bắt quả tang Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1994, ngụ phường Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1,13 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Bước đầu, đối tượng khai nhận tàng trữ số ma túy này để bán cho ngư dân và thuyền viên hoạt động tại khu vực ven biển. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.