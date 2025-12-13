HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự Chính trị

Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp lập chiến công

Ngọc Giang - Đức Định

(NLĐO)- Ngoài việc phối hợp với các lực lượng bắt giữ tàu chở gần 1.000 m3 cát không rõ nguồn gốc, Vùng Cảnh sát biển 3 còn phối hợp bắt kẻ tàng trữ ma tuý

Sáng 13-12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý hai vụ việc vi phạm pháp luật vừa bị phát hiện, bắt giữ trên vùng biển TPHCM.

Trước đó, chiều 11-12, Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp Hải đội 2 (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM) phát hiện phương tiện có dấu hiệu vận chuyển cát trái phép khu vực cửa biển TPHCM.

Lực lượng chức năng kiểm tra xà lan do ông Trần Văn T. (SN 1981, ngụ phường Phước Thắng, TPHCM) làm thuyền trưởng, trên tàu có 6 thuyền viên.

Vùng Cảnh sát biển 3 liên tiếp lập chiến công trên biển - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra tàu chở gần 1.000 m3 cát không rõ nguồn gốc

Qua kiểm tra, thuyền trưởng khai nhận phương tiện đang vận chuyển gần 1.000 m3 cát nhiễm mặn nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tính hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 301 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Cũng trong chiều 11-12, tại bến tàu cao tốc ở phường Vũng Tàu, Phòng Phòng chống tội phạm và vi phạm (Vùng Cảnh sát biển 3) phối hợp Công an phường Vũng Tàu và Đội Kiểm soát Hải quan (Chi cục Hải quan Khu vực II) bắt quả tang Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1994, ngụ phường Vũng Tàu) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 1,13 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Bước đầu, đối tượng khai nhận tàng trữ số ma túy này để bán cho ngư dân và thuyền viên hoạt động tại khu vực ven biển. Hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp ra vùng biển giáp ranh kiểm tra công tác phòng chống IUU

(NLĐO)- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở vùng biển giáp ranh Việt Nam-Indonesia, Vùng Cảnh sát biển 3 đã tuyên truyền cho hàng trăm tàu cá không vi phạm IUU

Cảnh sát biển Việt Nam: Cao điểm chống khai thác IUU

(NLĐO) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức hội nghị quán triệt triển khai kế hoạch tiếp tục mở đợt cao điểm ngăn chặn tàu cá khai thác bất hợp pháp

Hình ảnh cảnh sát biển kiểm tra tàu hàng, tàu cá trên biển

(NLĐO)- Trong chương trình khảo sát, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng các lực lượng đã kiểm tra và tuyên truyền việc thực thi pháp luật trên biển

cảnh sát biển tàng trữ trái phép Bộ đội biên phòng sà lan chở cát tàng trữ ma tuý cát nhiễm mặn chiến công trên biển
