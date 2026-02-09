Năm 2026, Trường ĐH Cửu Long tuyển sinh 38 ngành

Ngày 9-2, Trường ĐH Cửu Long tổ chức buổi họp mặt mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và thông tin về công tác tuyển sinh cho lãnh đạo 129 trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX trong tỉnh Vĩnh Long.

Quang cảnh buổi họp mặt

Tham dự buổi họp mặt có ông Võ Văn Bé Hai, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Vĩnh Long. Về phía Trường ĐH Cửu Long có Nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ cho biết Trường ĐH Cửu Long được thành lập vào năm 2000. Hiện, trường có 1.356 cán bộ, giảng viên; quy mô đào tạo gần 40.000 sinh viên. Phấn đấu đến năm 2035, trường sẽ trở thành Đại học Cửu Long với 5 trường thành viên.

Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Trung tâm Tuyển sinh đã thông qua kết quả tuyển sinh đại học chính quy trong năm vừa qua. Theo đó, năm 2025, Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận hơn 4.000 sinh viên đại học chính quy nhập học, tăng 40,7% so với năm 2024 và tăng 150% so với năm 2023.

Ngoài ra, nhà trường còn tiếp nhận 32 lưu học sinh quốc tế đến học tập, thể hiện bước phát triển tích cực trong công tác hội nhập. Về cơ cấu ngành đào tạo, năm 2025 ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ ở nhiều ngành gắn với nhu cầu của xã hội, nhất là khối khoa học sức khỏe và dịch vụ. Năm 2025, trường đón tiếp hơn 27.000 học sinh và 1.700 giáo viên của 156 trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trong khu vực ĐBSCL đến tham quan, trải nghiệm, tư vấn hướng nghiệp tại trường…

Thầy Nguyễn Ngọc Thành chia sẻ thông tin về quan hệ hợp tác với Trường ĐH Cửu Long trong công tác tư vấn tuyển sinh

Thầy Nguyễn Ngọc Thành, Hiệu trưởng Trường THPT Dương Háo Học, chia sẻ rằng trong những năm qua, mối quan hệ phối hợp tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và đào tạo giữa Trường ĐH Cửu Long và các trường THPT ở Vĩnh Long nói chung và Trường THPT Dương Háo Học nói riêng không ngừng được củng cố, phát triển thiết thực và hiệu quả.

Các đơn vị đã tích cực phối hợp thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức các hình thức quảng bá, tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp cho học sinh; Tạo điều kiện để học sinh, sinh viên giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao; Tổ chức cho học sinh tham quan, trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp tại Trường ĐH Cửu Long; Thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao giữa cán bộ, giáo viên hai trường; Cử chuyên gia, giảng viên đến các trường THPT trao đổi, định hướng nghề nghiệp cho học sinh thông qua các tiết hướng nghiệp…

Năm 2026, Trường ĐH Cửu Long tuyển sinh 38 ngành với hơn 90 chuyên ngành đào tạo thuộc các lĩnh vực: Khoa học sức khỏe, Khoa học xã hội nhân văn, Kinh tế tài chính, Kỹ thuật công nghệ.

Phương thức tuyển sinh: Xét kết quả học bạ THPT, xét kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, xét kết quả kỳ thi V-SAT do Đại học Cần Thơ tổ chức.

Ông Võ Văn Bé Hai phát biểu tại buổi họp mặt

Theo ông Võ Văn Bé Hai, thời gian qua, Trường ĐH Cửu Long đã phối hợp tốt với Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Long trong công tác tư vấn tuyển sinh cho học sinh. Hiện tại, tỉnh Vĩnh Long có 5 trường đại học, trong đó Trường ĐH Cửu Long là một trường phát triển mạnh. Nhà trường không ngừng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ tốt cho công tác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Thời gian tới, mong trường tiếp tục hỗ trợ tỉnh trong công tác tư vấn, hướng nghiệp cho các em học sinh.

Trường ĐH Cửu Long tặng ấn phẩm Xuân của Báo Người Lao Động cho 129 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Tại buổi hợp mặt, Trường ĐH Cửu Long đã tặng ấn phẩm Xuân của Báo Người Lao Động cho 129 trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.