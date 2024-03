Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.



Dự hội nghị có gần 3.000 đại biểu của các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu cấp ủy, chính quyền thuộc 28 tỉnh, thành phố có biển tại 45 điểm cầu trực tuyến.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Hà Nội). Ảnh: CSB

Báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị đã tập trung đánh giá: Qua 5 năm thực hiện, Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" luôn được sự đồng thuận, ủng hộ của các ban, bộ, ngành Trung ương, sự tham gia tích cực, nghiêm túc, với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, các Quân khu 3, 4, 5, 7, 9, Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Chỉ đạo Đề án các cấp.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Bằng khen cho 65 tập thể và 110 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023". Trong đó có Báo Người Lao Động và Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân.

Với tinh thần, trách nhiệm cao, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện Đề án, huy động tối đa các nguồn lực, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đa dạng các hình thức, vận dụng các mô hình, chương trình, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Sau 5 năm thực hiện, các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam không ngừng được nâng cao, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật tại địa phương. Tình hình vi phạm pháp luật trên biển của ngư dân, người dân, nhất là vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), tội phạm ma túy trên biển… được kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm minh.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CSB

Các tham luận tại hội nghị cũng tập trung đánh giá nêu bật tính hiệu quả trong việc phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển - Cơ quan Thường trực thực hiện Đề án của Bộ Quốc phòng; các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương; các đơn vị lực lượng vũ trang với các cơ quan chức năng liên quan chủ động tham mưu triển khai tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở và lồng ghép thông qua các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời các tham luận cũng tập trung kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu, đề xuất Chính phủ tiếp tục cho phép kéo dài thêm thời gian thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ phiến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong giai đoạn tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cơ quan, đơn vị, địa phương đạt được trong thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trong 5 năm qua.

Đại diện Báo Người Lao Động (thứ ba từ trái qua) nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng do Thứ trưởng Võ Minh Lương (giữa) trao

Về phương hướng trong thời gian tới, Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu sau tổng kết Đề án, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên phạm vi cả nước, trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, các lực lượng chức năng thuộc ban, bộ, ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang có liên quan đến biển; tuyên truyền để các quốc gia trên thế giới và khu vực hiểu đầy đủ, chính xác hơn về chính sách, pháp luật quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam nói chung, Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng. Chú trọng phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp, nhất là ở cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trong tham gia nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn trên biển của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đã trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019 - 2023", trong đó có Báo Người Lao Động.