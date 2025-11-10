Báo Người Lao Động trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo ở vùng cao Quảng Trị

Ngày 10-11, chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" đã trao tặng 90 suất học bổng còn lại (1 triệu đồng/suất) trong tổng số 100 suất cho các em học sinh nghèo vượt khó Trường THPT Hướng Hoá, xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị.

Từ sáng sớm, các em học sinh đã tập trung đông đủ ở sân Trường THPT Hướng Hóa để dự buổi chào cờ đầu tuần. Sau đợt mưa lớn kéo dài, nắng bắt đầu trải vàng lên sân trường. Buổi chào cờ thêm phần ý nghĩa hơn khi chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" có mặt, tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó.

Đại diện Báo Người Lao Động và lãnh đạo Trường THPT Hướng Hóa trao học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó

Thầy Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hoá, trao học bổng từ chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Em Hồ Thị Phương Di (lớp 12A3, Trường THPT Hướng Hoá), là một trong số các em học sinh nhận học bổng. Di là người đồng bào Vân Kiều, nhà ở tít tận xã Lìa, cách trường học hơn 20 km.

Gia đình em có 3 anh chị em đang tuổi học hành, cha mẹ quanh năm làm nương rẫy nên cuộc sống thiếu trước, hụt sau. Để theo đuổi giấc mơ con chữ, Di chấp nhận sống xa nhà, thuê trọ gần trường nhằm thuận tiện cho việc học tập.

Đón nhận suất học bổng của Báo Người Lao Động, Di chia sẻ bản thân cũng như nhiều học sinh khác rất xúc động. "Suất học bổng này đối với em rất ý nghĩa, giúp em có thêm chi phí mua đồ dùng học tập, tài liệu để ôn thi cuối cấp. Em xin cảm ơn Báo Người Lao Động đã chia sẻ, hỗ trợ đối với học sinh vùng cao còn nhiều khó khăn như chúng em" - Di trải lòng.

Thầy Nguyễn Thành Biên, Hiệu phó Trường THPT Hướng Hoá, động viên, trao học bổng cho các em học sinh

Thầy Nguyễn Chế Linh, Hiệu phó Trường THPT Hướng Hóa, trao học bổng cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập





Thầy Lê Chí Thông, Hiệu trưởng Trường THPT Hướng Hoá, cho biết trường có tổng cộng 1.259 học sinh, trong đó có 142 em là người đồng bào dân tộc thiểu số.

"Học sinh của trường có em sáng đến lớp, trưa lại về phụ cha mẹ làm nương rẫy; có em phải ở trọ, sống tằn tiện để theo đuổi giấc mơ con chữ. Và dù rất khó khăn, nhưng các em vẫn kiên trì đến lớp, chăm chỉ học tập" - thầy Lê Chí Thông khẳng định.

Bởi vậy, theo thầy Thông, những suất học bổng của Báo Người Lao Động là nguồn động viên to lớn, không chỉ góp phần giúp các em học sinh vượt qua khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để các em phấn đấu, vươn lên trong học tập.

Trước đó, ngày 16-10, trong khuôn khổ chương trình trao quà cho học sinh nghèo do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức, nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao bảng tượng trưng 100 suất học bổng (100 triệu đồng) từ chương trình "Học bổng Báo Người Lao Động" cho Trường THPT Hướng Hoá; trực tiếp trao học bổng cho 10 em học sinh nghèo của trường học này. Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng 100 suất học bổng cho Trường THPT Hướng Hoá Như vậy, có tổng cộng 100 suất học bổng, trị giá 100 triệu đồng, đã được trao cho học sinh Trường THPT Hướng Hoá.



