Giáo dục

Quảng Trị đề xuất hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường học vùng biên

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Quảng Trị đề xuất đầu tư hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường vùng biên, nhằm bảo đảm mỗi xã có ít nhất một trường liên cấp đạt chuẩn.

Quảng Trị đề xuất hơn 3.300 tỉ đồng xây mới, cải tạo 16 trường học vùng biên - Ảnh 1.

Các cô trò ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị đang phải học trong điều kiện thiếu thốn, trường học tạm bợ

Ngày 5-9, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa trình báo cáo đề xuất phương án và danh mục đầu tư xây dựng hệ thống trường học cho 15 xã biên giới.

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị sẽ xây mới 10 trường phổ thông liên cấp và cải tạo, nâng cấp 6 trường phổ thông dân tộc bán trú hiện có.

Hiện Quảng Trị có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó 17 trường phổ thông dân tộc bán trú và một trường dân tộc nội trú cấp THCS. Nhiều trường vẫn thiếu phòng học bộ môn, khối phụ trợ, khu thể thao; một số nơi phải sử dụng phòng tạm, phòng mượn hoặc đã xuống cấp, ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Mục tiêu của tỉnh là mỗi xã biên giới có ít nhất một trường phổ thông liên cấp tiểu học - THCS đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng khó. Các trường mới sẽ được đầu tư đồng bộ, tạo môi trường học tập, sinh hoạt cho hơn 21.000 học sinh, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc cho giáo viên gắn bó lâu dài.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 3.338 tỉ đồng, trong đó 90% từ ngân sách Trung ương, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Trong năm nay, tỉnh Quảng Trị dự kiến khởi công Trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và THCS Hướng Phùng với tổng vốn 335 tỉ đồng (giai đoạn một khoảng 250 tỉ). 

Sau khi hoàn thành, trường sẽ tiếp nhận khoảng 2.100 học sinh từ 4 cơ sở giáo dục hiện có, trở thành trung tâm giáo dục trọng điểm của khu vực biên giới.

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị

Sự cố hiếm gặp khiến tàu Bắc - Nam bị tê liệt hơn 4 giờ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Ba tảng đá lớn trên núi bất ngờ đổ ập xuống đường sắt qua Quảng Trị sáng 4-9, khiến tuyến Bắc - Nam tê liệt hơn 4 giờ, đến gần trưa mới thông trở lại.

NÓNG: Đường sắt biến dạng, tàu Bắc - Nam tạm ngưng qua Quảng Trị

(NLĐO) - Vụ sạt lở đá xảy ra tại xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) khiến đường ray đường sắt Bắc - Nam bị xô lệch, làm gián đoạn việc lưu thông các đoàn tàu.

Người dân Quảng Trị vui mừng nhận quà Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Để kịp thời chi trả kinh phí tặng quà Quốc khánh 2-9, các địa phương ở Quảng Trị đang khẩn trương triển khai.

Quảng Trị trường học xuống cấp xây mới sửa chữa cải tạo trường học vùng biên đầu tư xây dựng khu vực biên giới
