Báo Người Lao Động trao 70 triệu đồng tới gia đình các nạn nhân trận lốc xoáy ở Ninh Bình

Chiều 2-10, đại diện Báo Người Lao Động đã đến thăm hỏi và trao tận tay 70 triệu đồng, tấm lòng của bạn đọc, đến các gia đình có người thân thiệt mạng trong trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra rạng sáng 29-9 tại các xã Quỹ Nhất, Hồng Phong, Hải Anh và Hải Thịnh (tỉnh Ninh Bình).

Phóng viên Báo Người Lao Động trao số tiền 10 triệu đồng của bạn đọc tới thân nhân của cụ bà Trần Thị Sen ở đội 1, xã Hồng Phong, tỉnh Nam Định

Trận lốc xoáy đã khiến 9 người tử vong, 28 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị đổ sập, tốc mái. Trước những mất mát quá lớn này, bạn đọc Báo Người Lao Động đã chung tay ủng hộ, chia sẻ phần nào nỗi đau với các nạn nhân.

Mọi thứ tan hoang chỉ trong tích tắc

Quỹ Nhất, tỉnh Ninh Bình là xã thiệt hại nặng nề nhất về người khi trận lốc xoáy bất ngờ quét qua địa bàn xã rạng sáng hôm 29-9, cướp đi sinh mạng của 4 người dân và làm 4 người khác bị thương, hàng chục ngôi nhà đổ sập tan hoang.

Ngôi nhà bà Trần Thị Sen chỉ còn lại đống đổ nát sau thiên tai

Nhớ lại thời khắc trận lốc xoáy ập tới, ông Trần Văn Hà (ngụ thôn 10, xã Quỹ Nhất) cho biết lúc đó trời tối đen, ông chỉ nghe gió rít ào ào một tiếng rất dài, sau đó cả ngôi nhà của gia đình rung lên bần bật. "Tôi thấy nó đi qua rất nhanh, nhà tôi mái bằng nhưng vẫn bị gió xô sập cả bộ cửa gỗ, rất may mọi người đều an toàn. Khi hoàn hồn trở lại, tôi nghe tiếng người dân hô hoán, tôi chạy ra thì thấy nhà bà thím và 1 số nhà dân đã bị san phẳng"- ông Hà cho biết.

Thím của ông Hà là bà Trần Thị Râng (SN 1950), nhà chỉ cách một con kênh nhỏ. Trước khi bão đổ bộ, bà Râng có 1 mình ở trong căn nhà cấp 4 lợp ngói. Khi ông Hà và làng xóm chạy tới thì thấy ngôi nhà bị sập hoàn toàn, bà Râng bị gạch vữa của chính ngôi nhà bà ở gần hết đời người đè lên. Mọi người hô hoán lôi những mảng tường đổ, khi tiếp cận được bà Râng thì đã không có phép màu xảy ra.

Người con cả của ông bà Hoàng Văn Khiêm, Đoàn Thị Nhi (ngụ thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất) nhìn về ngôi nhà nơi bố mẹ gặp nạn mà nhói lòng

Hai người con trai ông bà Hoàng Văn Khiêm, Đoàn Thị Nhi đón nhận tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động

Cách nhà bà Râng không xa, ngôi nhà của vợ chồng ông Nguyễn Văn Khanh, Trịnh Thị Sợi (ngụ thôn 10) cũng sập hoàn toàn khi lốc xoáy đi qua. Ông Khanh bị tường đè tử vong, trong khi vợ ông bị thương nặng gãy chân, gãy xương sườn. Vợ chồng ông Khanh sinh được 4 người con gái, tất cả đều có gia đình riêng. Do bị thương nặng, bà Sợi cũng không thể về nhà để lo hậu sự, tiễn người chồng bao năm đồng cam cộng khổ một đoàn đường để về với tổ tiên.

Đón nhận sự hỗ trợ từ bạn đọc Báo Người Lao Động, anh Hoàng Văn Khẩn (ngụ xã Quỹ Nhất) không giấu được xúc động. Trận lốc xoáy kinh hoàng đã cướp đi cả cha và mẹ anh khi bức tường nhà sập xuống. Anh Khẩn nghẹn ngào: "Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động đã quan tâm, chia sẻ với những mất mát to lớn mà gia đình tôi và người dân nơi đây phải gánh chịu".

Phóng viên Báo Người Lao Động trao tiền bạn đọc ủng hộ tới người thân bà Trần Thị Râng; ông Nguyễn Văn Khanh và bà Phạm Thị Hải

Mẹ mất, để lại 3 đứa con thơ dại

Cách xã Quỹ Nhất không xa, gia đình cụ bà Trần Thị Sen (SN 1940; ngụ thôn 1, xã Hồng Phong) cũng bị lốc xoáy xô sập. Lúc giông tố ập tới, bà Sen cùng 2 người con gái là Trần Thị Sinh và Trần Thị Hoa đang ở trong nhà.

Phóng viên Báo Người Lao Động trao 10 triệu đồng tới người thân chị Nguyễn Thị Kiều

Nghe gió giật ầm ầm, bà Sinh liền chui xuống gầm giường, bà Hoa chạy ra phía ngoài thì bị tường nhà đổ sập. "Lúc đó khoảng hơn 8 giờ ngày 29-9, tôi thấy gió giật đùng đùng, liền quay vào trong đóng cửa thì giông lốc ập tới kèm theo những âm thanh va đập như động đất. Sau khoảng 1 phút, tôi chạy ra thì thấy nhà mẹ tôi đã sập hoàn toàn, 2 chị gái đang kêu cứu bên trong"- bà Trần Thị Liên (con gái bà Sen) kể lại.

Cũng theo bà Sen, nếu không có cái tủ lạnh ngăn bức tường thì bà Hoa (chị gái bà) cũng đã bị tường đè không biết sống chết thế nào. "Khi chúng tôi chạy sang thì thấy 1 cánh tay thò ra trong đống đổ nát kêu cứu, mọi người lật bức tường đổ ra thì thấy 2 chị tôi 1 người mắc kẹt dưới gầm giường, 1 người dưới chiếc tủ lạnh bị xô nghiêng. Còn mẹ tôi thì đã tử vong ngay trên giường"- bà Liên cho hay.

Chị Kiều mất đi, để lại 3 đứa con thơ dại

Trong số 9 người thiệt mạng trong lốc xoáy, chị Nguyễn Thị Kiều (SN 1989; ngụ xã Hải Thịnh) là người trẻ nhất. Chị mất đi để lại 3 đứa con thơ, đưa lớn nhất mới học lớp 10, còn đứa nhỏ nhất mới 5 tuổi. Chồng chị, anh Nguyễn Văn Hiệu cũng bị thương nặng khi căn nhà đổ sập, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

"Vợ chồng nó làm nghề tự do, chồng thì đi biển, vợ thì bán hàng rong khắp nơi để kiếm tiền lo cho 3 đứa con ăn học. Giờ em nó mất, để lại 3 đứa trẻ không biết chúng nó sẽ sống sao đây. Hai đứa lớn đã hiểu chuyện nên mấy ngày nay chúng nó rất buồn, không nói năng gì. Còn đứa út có ai hỏi mẹ đâu lại hồn nhiên chỉ về hướng bàn thờ"- chị Nguyễn Thị Trang (chị gái nạn nhân) đau xót.