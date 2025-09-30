Thủ tướng viếng nạn nhân tử vong trong vụ lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình

Tối 30-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới viếng các nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên thân nhân những người bị nạn; thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, chia buồn với các gia đình có người bị nạn do thiên tai. Ảnh: Nhật Bắc

Tại thôn Phú Bình, xã Quỹ Nhất (tỉnh Ninh Bình), Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đã viếng cụ Hoàng Văn Khiêm (sinh năm 1934) và cụ Đoàn Thị Nhị (sinh năm 1938). Hai cụ tử vong do nhà bị sập trong trận lốc xoáy xảy ra ngày 29-9.

Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân vùng bị thiên tai.

Trước những mất mát của người dân do thiên tai, Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với người dân, đồng thời đã chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai nhiều giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương khẩn trương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa. Thủ tướng nhấn mạnh không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, khát, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Thủ tướng tới hiện trường vụ sập nhà do lốc xoáy ngày 29-9 khiến cụ Hoàng Văn Khiêm và cụ Đoàn Thị Nhị tử vong. Ảnh: Hà Văn

Nhà dân hư hỏng hoàn toàn do lốc xoáy tại Ninh Bình. Ảnh: Nhật Bắc

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tại Ninh Bình, trận lốc xoáy do ảnh hưởng của bão số 10 Bualoi hôm 29-9 khiến 9 người tử vong, 18 người bị thương.

Trong đó, 8 nạn nhân tử vong do lốc xoáy làm sập đổ nhà. Xã Quỹ Nhất có 4 nạn nhân, gồm vợ chồng ông Hoàng Văn Khiêm, bà Đoàn Thị Nhị, ông Nguyễn Văn Khanh (sinh năm 1952, thôn 10); bà Trần Thị Râng (sinh năm 1950, thôn 10).

Các nạn nhân còn lại là chị Nguyễn Thị Kiều (sinh năm 1989, tổ dân phố 3, xã Hải Thịnh), bà Phạm Thị Hải (sinh năm 1958, thôn 1 Hải Đường, xã Hải Anh), bà Nguyễn Thị Sen (sinh năm 1940, đội 1, xã Hồng Phong), ông Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1957, xóm 4, xã Chất Bình). Một trường hợp tử vong do cây đổ đè vào người là ông Bùi Văn Khíp (sinh năm 1941, thôn Đồi, xã Gia Hưng).