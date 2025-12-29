Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng?

Tại họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều nay 29-12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết trước những biến động phức tạp của giá vàng thế giới, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên

Bên cạnh đó, để phù hợp với bối cảnh mới, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, NHNN đã ban hành Thông tư số 34 ngày 9-10-2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232.

Trả lời câu hỏi về việc đến nay những doanh nghiệp nào được phép nhập khẩu vàng, ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232, có hiệu lực từ 10-10-2025, để sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng miếng, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được NHNN xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

"Hiện NHNN đang phối hợp với các bộ ngành để xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện theo đúng quy định. Thực tế, các ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất thận trọng với xin giấy phép nhập khẩu vàng"- ông Tuấn cho biết.

Đối với vấn đề thành lập sàn vàng, ông Tuấn cho biết đây là chủ trương lớn của Chính phủ, NHNN là đơn vị đầu mối triển khai. Hiện NHNN đang lấy ý kiến các bộ, ngành về vấn đề này và sẽ báo cáo Thủ tướng một cách thận trọng về việc lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam.

Trước đó, ông Tuấn cho biết NHNN đã tiếp nhận nhiều đề xuất từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về việc thành lập sàn giao dịch vàng. Theo ông, kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy mô hình này có thể phát huy hiệu quả nếu được thiết kế phù hợp, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong trường hợp thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, cơ chế giám sát chặt chẽ và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Vì vậy, định hướng của NHNN là tiếp tục nghiên cứu sàn giao dịch vàng theo hướng tiếp cận toàn diện, thận trọng, có lộ trình cụ thể, đồng thời gắn chặt với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Về mô hình sàn giao dịch vàng dự kiến, ông Tuấn cho biết, thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia; Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; Lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ,...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân.

Ông Tuấn cũng thông tin sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng. Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.