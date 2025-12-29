Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng?

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

Tại họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều nay 29-12, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết trước những biến động phức tạp của giá vàng thế giới, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ.

Bao nhiêu ngân hàng, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng? - Ảnh 1.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên

Bên cạnh đó, để phù hợp với bối cảnh mới, NHNN đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 232 ngày 26-8-2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Đồng thời, NHNN đã ban hành Thông tư số 34 ngày 9-10-2025 hướng dẫn thực hiện Nghị định 232.

Trả lời câu hỏi về việc đến nay những doanh nghiệp nào được phép nhập khẩu vàng, ông Đào Xuân Tuấn, Cục Trưởng Cục quản lý ngoại hối, cho biết sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 232, có hiệu lực từ 10-10-2025, để sửa đổi, bổ sung Nghị định 24 về quản lý thị trường vàng miếng, NHNN đã nhận được 9 hồ sơ xin cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng sẽ được NHNN xem xét cấp phép nhập khẩu vàng.

"Hiện NHNN đang phối hợp với các bộ ngành để xem xét cấp phép sản xuất vàng miếng cho ngân hàng, doanh nghiệp đủ điều kiện theo đúng quy định. Thực tế, các ngân hàng, doanh nghiệp cũng rất thận trọng với xin giấy phép nhập khẩu vàng"- ông Tuấn cho biết.

Đối với vấn đề thành lập sàn vàng, ông Tuấn cho biết đây là chủ trương lớn của Chính phủ, NHNN là đơn vị đầu mối triển khai. Hiện NHNN đang lấy ý kiến các bộ, ngành về vấn đề này và sẽ báo cáo Thủ tướng một cách thận trọng về việc lựa chọn mô hình phù hợp với Việt Nam.

Trước đó, ông Tuấn cho biết NHNN đã tiếp nhận nhiều đề xuất từ chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp về việc thành lập sàn giao dịch vàng. Theo ông, kinh nghiệm trong nước và quốc tế cho thấy mô hình này có thể phát huy hiệu quả nếu được thiết kế phù hợp, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro trong trường hợp thiếu hành lang pháp lý đầy đủ, cơ chế giám sát chặt chẽ và sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Vì vậy, định hướng của NHNN là tiếp tục nghiên cứu sàn giao dịch vàng theo hướng tiếp cận toàn diện, thận trọng, có lộ trình cụ thể, đồng thời gắn chặt với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Về mô hình sàn giao dịch vàng dự kiến, ông Tuấn cho biết, thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia; Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; Lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ,...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân.

Ông Tuấn cũng thông tin sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng. Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Tin liên quan

Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng?

Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng?

(NLĐO)- Doanh nghiệp được xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên; còn ngân hàng từ 50.000 tỉ đồng trở lên.

Chính thức xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng

(NLĐO)-Ngày 26-8, Chính phủ ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP, chính thức chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sau hơn một thập kỷ.

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn cấp phép sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng

(NLĐO)- Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư hướng dẫn cấp giấy phép sản xuất - kinh doanh, cấp hạn mức xuất - nhập khẩu vàng.

ngân hàng ngân hàng nhà nước thị trường vàng hoạt động ngân hàng nhập khẩu vàng sản xuất vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo