Kinh tế

Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Chiều 15-10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Toạ đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam. Chủ trì Hội nghị, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết việc nghiên cứu và xem xét thành lập sàn giao dịch vàng là một chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, nhằm góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng, hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng.

Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn - Ảnh 1.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu khai mạc Toạ đàm. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Bên cạnh đó, việc thành lập và hoạt động của sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp thêm dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách; dữ liệu từ sàn giao dịch vàng nếu được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách.

Lập sàn giao dịch vàng có lộ trình và hoạt động trên nguyên tắc thận trọng

Theo Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, NHNN Đào Xuân Tuấn, việc thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý là phù hợp với thực tiễn và theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Mục đích của việc thành lập sàn giao dịch vàng đó là bước đầu là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch; từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh; trở thành kênh huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ vàng để chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Sẽ thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn - Ảnh 2.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối, NHNN trao đổi tại Toạ đàm. Ảnh: Thời báo Ngân hàng

Cục trưởng Đào Xuân Tuấn cho biết, hoạt động sàn giao dịch vàng cần phải được thực hiện trên nguyên tắc thận trọng, có lộ trình phù hợp với thực tiễn. Việt Nam là quốc gia sử dụng vàng quy mô lớn. Vàng là mặt hàng có giá trị lớn, đòi hỏi có hệ thống kho lưu trữ vàng vật chất đảm bảo an ninh, an toàn tài sản. Việt Nam chưa có hệ thống kho lưu trữ vàng tập trung, trung tâm kiểm định vàng chuyên biệt.

Về mô hình sàn giao dịch vàng dự kiến, ông Tuấn cho biết, thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia; Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; Lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ,...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân.

Ông Tuấn cũng thông tin sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 3 giai đoạn. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng. Trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.

Các nội dung trao đổi, thảo luận tại tọa đàm đều thống nhất về các nội dung như: Việc thành lập và đưa vào vận hành một Sàn Giao dịch vàng tập trung, được tổ chức, quản lý thống nhất; trước mắt là sàn giao dịch vàng vật chất, nghiên cứu theo lộ trình để giao dịch vàng phi vật chất; việc thành lập sàn giao dịch vàng là bước đi chiến lược trong quản lý vĩ mô. Đồng thời, hoạt động của sàn giao dịch vàng sẽ góp phần từng bước ổn định hoạt động của thị trường vàng, có thể tạo thêm niềm tin của người dân để đưa vàng vào lưu thông và chuyển hóa thành đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế.

Tin liên quan

Mô hình nào cho sàn giao dịch vàng?

Mô hình nào cho sàn giao dịch vàng?

Sàn giao dịch vàng quốc gia không chỉ mở ra một kênh đầu tư minh bạch mà còn trở thành công cụ chính sách tài chính - tiền tệ quan trọng

Nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng quốc gia, mô hình nào phù hợp với Việt Nam?

(NLĐO) - Sàn giao dịch vàng quốc gia nơi người dân có thể mua bán chứng chỉ vàng thông qua các đơn vị được cấp phép, giảm tình trạng xếp hàng mua vàng vật chất…

Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lộ trình lập sàn giao dịch vàng

(NLĐO)- Nghiên cứu đề xuất lộ trình triển khai Sở giao dịch vàng quốc gia, hoặc cho phép giao dịch vàng trên Sở giao dịch hàng hóa, thành lập Sàn giao dịch vàng

