Ngày 9-10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký ban hành Thông tư số 34 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24 ngày 3-4-2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232 năm 2025.

Thông tư này gồm 9 chương, 33 điều, được ban hành nhằm hướng dẫn về việc cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép đối với hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, hoạt động sản xuất vàng miếng, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc cấp hạn mức xuất khẩu, nhập khẩu vàng; việc kết nối, cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh vàng và chế độ báo cáo theo quy định tại Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 232.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 10-10-2025.

Các Giấy phép được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực, tiếp tục có hiệu lực cho đến khi Giấy phép đó hết hiệu lực.

Thời điểm bắt đầu kết nối thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng quy định tại Chương VI Thông tư này cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31-3-2026.

Thời điểm bắt đầu kết nối cung cấp thông tin của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng về mức giá niêm yết cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chậm nhất trước ngày 31-12-2025.

Việc xây dựng, điều chỉnh và cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu và thời hạn nộp hồ sơ xin cấp hạn mức xuất khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu trong năm 2025 được áp dụng căn cứ trên tình hình thực tế, không áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Thông tư này.

Xem toàn văn thông tư tại đây: