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Lao động

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng?

D.Thu

(NLĐO) - Trước đợt điều chỉnh tăng lương hưu 8% từ ngày 1-7, cơ cấu mức hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.

BHXH Việt Nam cho biết hiện có khoảng 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trên cả nước. Trong đó, nhóm hưởng lương hưu từ 20 triệu đồng trở lên có hơn 11.500 người. Nhóm hưởng từ 10 triệu đến dưới 20 triệu đồng có gần 418.500 người.

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng? - Ảnh 1.

Số người hưởng lương hưu theo mức hưởng. Biểu đồ: BHXH Việt Nam

Mức hưởng phổ biến tập trung ở nhóm từ 3 triệu đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Cụ thể, hơn một triệu người đang nhận từ 6 triệu đến dưới 10 triệu đồng, trong khi khoảng 1,35 triệu người hưởng từ 3 triệu đến dưới 6 triệu đồng. Đây là nhóm đông nhất trong cơ cấu người hưởng lương hưu hiện nay.

Như vậy, theo thống kê, khoảng 80% người hưởng lương hưu trên cả nước đang nhận mức từ 3 triệu đến dưới 10 triệu đồng mỗi tháng, tương đương khoảng 2,4 triệu người.

Từ ngày 1-7-2026, lương hưu và trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sẽ được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

Đây là lần điều chỉnh mới nhất trong quá trình cải thiện chế độ hưu trí. Tính từ năm 1995 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 25 lần điều chỉnh tăng lương hưu.

Theo BHXH Việt Nam, mức lương hưu bình quân của nhóm hưởng từ ngân sách nhà nước hiện đạt khoảng 5,7 triệu đồng mỗi tháng. Đối với nhóm hưởng từ Quỹ BHXH, mức bình quân là 6,7 triệu đồng mỗi tháng.

Cơ quan chức năng ước tính việc tăng lương hưu và trợ cấp BHXH thêm 8% từ ngày 1-7 sẽ làm tăng kinh phí chi trả khoảng 10.773 tỉ đồng so với năm 2025.

Trong đó, phần kinh phí tăng thêm do Quỹ BHXH bảo đảm khoảng 8.760 tỉ đồng, còn ngân sách nhà nước bảo đảm khoảng 2.013 tỉ đồng.

Ngoài mức tăng chung 8%, Chính phủ cũng áp dụng chính sách hỗ trợ bổ sung đối với người nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 có mức hưởng thấp nhằm tiếp tục thu hẹp chênh lệch giữa các nhóm hưu trí.

Bao nhiêu người đang hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng/tháng? - Ảnh 2.

Nhóm hưởng lương hưu trên 20 triệu đồng có hơn 11.500 người. Ảnh minh hoạ

Về lịch chi trả tháng 7, BHXH Việt Nam cho biết 21 tỉnh, thành sẽ thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày làm việc đầu tiên của tháng, gồm TPHCM, Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Bình Định, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau và An Giang.

13 địa phương còn lại bắt đầu chi trả từ ngày làm việc thứ hai của tháng, gồm Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

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