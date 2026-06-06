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Lao động

Người nghỉ hưu từ tháng 7 có thuộc diện tăng lương hưu 8%?

D.Thu

(NLĐO) - Nhiều người thắc mắc nghỉ hưu từ tháng 7 có được tăng thêm 8% lương hưu hay không khi chính sách điều chỉnh mới bắt đầu có hiệu lực.

Từ ngày 1-7 tới, lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh tăng 8% theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH không phải tất cả người nghỉ hưu từ thời điểm này đều được hưởng mức tăng trên.

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Lương hưu được điều chỉnh định kỳ theo quy định của Chính phủ. Ảnh minh họa

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 162, việc điều chỉnh được thực hiện trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đang hưởng của tháng 6-2026.

Thông tư 14/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ cũng quy định mức hưởng từ tháng 7-2026 được xác định bằng mức hưởng của tháng 6 nhân với hệ số 1,08.

Như vậy, chỉ những người đã hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoặc trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7 mới thuộc diện được điều chỉnh tăng 8%.

Trong khi đó, người bắt đầu nghỉ hưu và hưởng lương hưu từ tháng 7-2026 sẽ không được cộng thêm 8% trong đợt điều chỉnh này. Mức lương hưu của nhóm đối tượng này được tính theo quy định hiện hành tại thời điểm giải quyết chế độ hưu trí.

Đây không phải lần đầu xuất hiện thắc mắc về việc người nghỉ hưu sau thời điểm điều chỉnh không được hưởng mức tăng chung.

Trước đó, theo Nghị định 75/2024/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2024, Chính phủ điều chỉnh tăng 15% lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trên mức hưởng của tháng 6-2024.

Sau khi chính sách được triển khai, nhiều người nghỉ hưu từ ngày 1-7-2024 trở đi cho rằng mình bị thiệt thòi khi không được tăng thêm 15%. Khi đó, BHXH Việt Nam cho biết đối tượng được điều chỉnh chỉ là những người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-7-2024.

Theo cơ quan này, các trường hợp nghỉ hưu sau thời điểm trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 75 nên không được tăng thêm 15%.

Tương tự, trong đợt điều chỉnh từ ngày 1-7 năm nay, người bắt đầu hưởng lương hưu từ tháng 7 không thuộc diện được tăng thêm 8% do không có mức hưởng của tháng 6 làm căn cứ điều chỉnh.

Theo BHXH Việt Nam, hiện khoảng 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, hơn 11.500 người có mức hưởng từ 20 triệu đồng mỗi tháng trở lên; gần 418.500 người hưởng từ 10 đến dưới 20 triệu đồng; hơn một triệu người hưởng từ 6 đến dưới 10 triệu đồng và 1,347 triệu người hưởng từ 3 đến dưới 6 triệu đồng. Gần 419.400 người có mức hưởng dưới 2,34 triệu đồng mỗi tháng.

Lần điều chỉnh lương hưu gần nhất được thực hiện từ ngày 1-7-2024 với mức tăng 15%. Theo Bộ Nội vụ, việc tăng lương hưu đã góp phần cải thiện thu nhập, hỗ trợ người nghỉ hưu trước tác động của biến động giá cả và chi phí sinh hoạt.

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