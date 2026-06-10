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Lao động

3 nhóm đối tượng đóng BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới

D.Thu

(NLĐO) - Từ ngày 1-7, việc thu BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp được thực hiện theo mức lương cơ sở mới 2,53 triệu đồng/tháng.

BHXH Việt Nam vừa có công văn số 1819/BHXH-QLT gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN) theo mức lương cơ sở mới.

Hướng dẫn thu BHXH, BHYT theo lương cơ sở mới - Ảnh 1.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về BHXH, BHYT. Ảnh minh hoạ

Theo đó, căn cứ Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1-7-2026, việc thu BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm TNLĐ-BNN sẽ được thực hiện theo mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh áp dụng đối với 3 nhóm đối tượng. Thứ nhất là người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và bảo hiểm TNLĐ-BNN thuộc diện hưởng lương theo chế độ do Nhà nước quy định, cùng những trường hợp có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Thứ hai là người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng. Theo mức lương cơ sở mới, mức thu nhập tháng tối đa bằng 20 lần lương cơ sở, tương ứng 50,6 triệu đồng/tháng tại thời điểm đóng.

Thứ ba là các nhóm tham gia BHYT có mức đóng được xác định theo lương cơ sở, gồm nhóm do cơ quan BHXH đóng, do ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ mức đóng và nhóm tự đóng BHYT.

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu, hỗ trợ kỹ thuật để các địa phương triển khai kịp thời theo quy định. Các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Theo BHXH Việt Nam, ước đến đầu tháng 6, cả nước có 21,91 triệu người tham gia BHXH, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHTN đạt 17,35 triệu người, trong khi số người tham gia BHYT đạt 98,56 triệu người.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành BHXH cũng giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho hơn 3,6 triệu lượt người; chi trả trợ cấp thất nghiệp cho hơn 239.000 người và bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh BHYT cho hơn 77 triệu lượt người.

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(NLĐO) - Người dân có thể gửi yêu cầu, phản ánh và được hỗ trợ về BHXH, BHYT, BHTN qua nhiều kênh theo quy trình mới của BHXH Việt Nam.

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BHYT tăng lương lương cơ sở mức đóng BHXH BHXH lương cơ sở 2026 đóng BHYT theo lương cơ sở mới mức đóng BHXH 2026
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