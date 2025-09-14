HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó

ÁI MY

(NLĐO) - Học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó do Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức nhằm tôn vinh những bông hoa vươn lên trong gian khó.

Sáng 14-9, Báo Phụ nữ TP HCM tổ chức chương trình trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó lần thứ 34, năm học 2025 - 2026 (đợt 1) nhằm tôn vinh những nữ sinh nghèo hiếu học - những bông hoa vươn lên trong gian khó.

Theo đó, nhận học bổng là những nữ sinh có học lực khá, giỏi và hoàn cảnh khó khăn, là con em của Hội viên Phụ nữ, nữ công nhân. Nữ sinh viên Cao đẳng, Đại học có hoàn cảnh mồ côi sau đại dịch COVID-19 cũng nằm trong diện học bổng này.

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó- Ảnh 1.

Có 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó được trao trong buổi sáng hôm nay

Phát biểu tại chương trình, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM, chia sẻ học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó có được sự bền vững suốt 34 năm qua là nhờ sự đồng hành quý báu của các doanh nghiệp,  nhà hảo tâm cùng với sự hỗ trợ tận tụy từ Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM và các cấp hội.

Mỗi suất học bổng được trao đi không chỉ đơn thuần hỗ trợ vật chất mà còn là một hạt giống của lòng nhân ái được gieo xuống cuộc đời các em. Để một ngày không xa, những hạt giống ấy sẽ nảy mầm, kết trái, trở thành những công dân tri thức, nhân hậu và sẵn sàng cống hiến cho xã hội.

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó- Ảnh 2.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TP HCM phát biểu tại chương trình

Bà Lý Việt Trung nhắn nhủ các em không chỉ nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng mà còn đón nhận cả niềm tin và kỳ vọng. Vì thế, hãy nỗ lực học tập thật tốt để xứng đáng với những tấm lòng đã nâng đỡ mình và khi đã vững vàng, hãy quay trở lại, dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn để tinh thần nhân ái tiếp tục được lan tỏa, để xã hội ngày càng trở nên ấm áp, nghĩa tình và nhân văn.

"Tôi xin được gửi lời chúc đến các em - những nữ sinh giàu nghị lực của thành phố - rằng các em sẽ biến ước mơ thành hiện thực, biến niềm tin thành sức mạnh, để ngày mai không chỉ viết tiếp câu chuyện của chính mình, mà còn đóng góp vào hành trình xây dựng một cộng đồng tốt đẹp, một thành phố nghĩa tình, giàu tri thức và đầy nhân ái"- bà Lý Việt Trung gửi gắm.

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó- Ảnh 3.

Các nữ sinh và đại diện địa phương nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia chia sẻ tại chương trình

Tại chương trình, Báo Phụ nữ TP HCM trao 222 suất học bổng cho các nữ sinh THCS, THPT với trị giá 2 triệu đồng/suất và 15 suất học bổng dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học của thành phố với trị giá 10 triệu đồng/suất, cùng với những phần quà như tập, bút viết, bánh sữa…

Tổng giá trị học bổng là 594 triệu đồng từ nguồn vận động tài trợ và Quỹ Xã hội từ thiện của Báo Phụ Nữ TP HCM.

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó- Ảnh 4.

Đại diện Báo Phụ nữ TP HCM trao 15 suất học bổng dành cho sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học

Báo Phụ nữ TP HCM trao 237 suất học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó- Ảnh 5.

Báo Phụ nữ TP HCM lần lượt trao 222 suất học bổng cho các nữ sinh THCS, THPT

Được biết, trong thời gian tới Báo Phụ Nữ sẽ trao 100 suất học bổng cho các em nữ sinh tại một số khu vực TP HCM là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) vào cuối tháng này.

Chương trình Học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó được Báo Phụ nữ TP HCM bắt đầu thực hiện từ năm 1991, chỉ với 61 suất với trị giá 450 nghìn đồng/suất.

Đến nay, qua 33 năm thực hiện đã có gần 9.500 suất học bổng với giá trị gần 15 tỉ đồng được trao gửi đến các em nữ sinh.

Báo Phụ nữ TP HCM trao học bổng Nữ sinh hiếu học vượt khó nữ sinh nghèo hiếu học
    Thông báo