Đầu năm học 2025-2026, SAC triển khai hàng loạt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

Tổng tiền học bổng khoảng 6,8 tỉ đồng

SAC dự kiến trao tặng gần 800 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trị giá từ 5-20 triệu/suất. Tổng giá trị học bổng khoảng 6,8 tỉ đồng.

Nhiều học bổng dành tặng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trong năm học mới. Ảnh: SAC

1. Học bổng học sinh: Trao tặng 100 suất (3 triệu đồng/suất), dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân bảo trợ 187 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19.

2. Học bổng SCG Sharing the Dream: Trao tặng 100 suất học bổng (15 triệu đồng/suất), dành tặng sinh viên toàn quốc thuộc một số khối ngành kinh tế, kỹ thuật và có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án cộng đồng hoặc tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Chương trình học bổng bao gồm các hoạt động tập huấn, đào tạo tư duy phát triển bền vững cho sinh viên.

3. Học bổng bảo trợ Power On: Trao tặng 300 suất học bổng (từ 12-20 triệu đồng/suất), dành cho sinh viên đang học tập tại các trường công lập trên địa bàn TP HCM mới, bao gồm: trao lần đầu 100 suất học bổng cho sinh viên và tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng duy trì hàng năm cho các sinh viên trong chương trình học bổng.

4. Học bổng tân sinh viên: Trao tặng khoảng 80 suất học bổng (từ 5-10 triệu đồng/suất), dành cho sinh viên mồ côi cha mẹ, sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nếu không được hỗ trợ.

Chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ hoặc giới thiệu hoàn cảnh khó khăn, quý phụ huynh, học sinh, nhà trường và sinh viên qua website: https://hocbong.sac.vn/.

Tìm việc làm thêm an toàn

Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai các hoạt động giới thiệu nhà trọ cho sinh viên đầu năm học thông qua phần mềm trực tuyến tại website: https://sac.vn/nha-tro/, ứng dụng http://app.sac.vn/nhatro và chuyên trang https://sukien.sac.vn/vlnt. Tại đây, chủ nhà trọ và sinh viên có thể đăng tải nhu cầu cho thuê hoặc tìm kiếm nhà trọ theo nhu cầu.

Đến thời điểm này, trung tâm đã và đang tiếp nhận hơn 2.500 chỗ trọ thuộc 800 địa chỉ nhà trọ và giới thiệu hệ thống 15 ký túc xá của các trường ĐH - CĐ. Mức giá trung bình từ 2,5 triệu - 4 triệu/ phòng/tháng dành cho 2 - 3 người ở, giá phòng trọ phụ thuộc vào diện tích, nội thất và cơ sở vật chất tại chỗ trọ.

Ngoài ra, trung tâm triển khai kênh tương tác trực tuyến với sinh viên và nhà tuyển dụng như: chuyên mục việc làm tại website https://sac.vn/ và cập nhật thường xuyên thông tin việc làm lên kênh: www.facebook.com/sac.vieclam.

Các công việc đòi hỏi chất lượng chuyên môn hoặc yêu cầu cao từ nhà tuyển dụng, sinh viên đều phải thông qua kênh tư vấn trực tiếp, hướng dẫn và giới thiệu của trung tâm.

Sinh viên được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM hướng dẫn tìm việc làm thêm an toàn

Dự kiến đầu năm học mới, trung tâm có khoảng gần 2.000 đầu việc để hỗ trợ cho các bạn sinh viên với mức lương từ 25.000 đồng đến 180.000 đồng/giờ (tùy vào vị trí công việc: nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, phụ việc nhà, gia sư, giáo dục năng khiếu, giáo dục đặc biệt…).