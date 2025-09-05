HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gần 800 suất học bổng đang chờ học sinh-sinh viên

Huế Xuân

(NLĐO)-Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM (SAC) đang tìm "chủ nhân" cho gần 800 suất học bổng đầu năm học mới với tổng trị giá 6,8 tỉ đồng.

Đầu năm học 2025-2026, SAC triển khai hàng loạt các hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.

Tổng tiền học bổng khoảng 6,8 tỉ đồng

SAC dự kiến trao tặng gần 800 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi, trị giá từ 5-20 triệu/suất. Tổng giá trị học bổng khoảng 6,8 tỉ đồng.

Gần 800 suất học bổng đang chờ học sinh-sinh viên- Ảnh 1.

Nhiều học bổng dành tặng học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trong năm học mới. Ảnh: SAC

1. Học bổng học sinh: Trao tặng 100 suất (3 triệu đồng/suất), dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi; phối hợp cùng các đơn vị, cá nhân bảo trợ 187 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19.

2. Học bổng SCG Sharing the Dream: Trao tặng 100 suất học bổng (15 triệu đồng/suất), dành tặng sinh viên toàn quốc thuộc một số khối ngành kinh tế, kỹ thuật và có nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các dự án cộng đồng hoặc tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Chương trình học bổng bao gồm các hoạt động tập huấn, đào tạo tư duy phát triển bền vững cho sinh viên.

3. Học bổng bảo trợ Power On: Trao tặng 300 suất học bổng (từ 12-20 triệu đồng/suất), dành cho sinh viên đang học tập tại các trường công lập trên địa bàn TP HCM mới, bao gồm: trao lần đầu 100 suất học bổng cho sinh viên và tiếp tục trao tặng 200 suất học bổng duy trì hàng năm cho các sinh viên trong chương trình học bổng.

4. Học bổng tân sinh viên: Trao tặng khoảng 80 suất học bổng (từ 5-10 triệu đồng/suất), dành cho sinh viên mồ côi cha mẹ, sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, sinh viên khuyết tật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nếu không được hỗ trợ.

Chi tiết về cách thức chuẩn bị hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ hoặc giới thiệu hoàn cảnh khó khăn, quý phụ huynh, học sinh, nhà trường và sinh viên qua website: https://hocbong.sac.vn/.

Tìm việc làm thêm an toàn

Bên cạnh đó, trung tâm còn triển khai các hoạt động giới thiệu nhà trọ cho sinh viên đầu năm học thông qua phần mềm trực tuyến tại website: https://sac.vn/nha-tro/, ứng dụng http://app.sac.vn/nhatro và chuyên trang https://sukien.sac.vn/vlnt. Tại đây, chủ nhà trọ và sinh viên có thể đăng tải nhu cầu cho thuê hoặc tìm kiếm nhà trọ theo nhu cầu.

Đến thời điểm này, trung tâm đã và đang tiếp nhận hơn 2.500 chỗ trọ thuộc 800 địa chỉ nhà trọ và giới thiệu hệ thống 15 ký túc xá của các trường ĐH - CĐ. Mức giá trung bình từ 2,5 triệu - 4 triệu/ phòng/tháng dành cho 2 - 3 người ở, giá phòng trọ phụ thuộc vào diện tích, nội thất và cơ sở vật chất tại chỗ trọ.

Ngoài ra, trung tâm triển khai kênh tương tác trực tuyến với sinh viên và nhà tuyển dụng như: chuyên mục việc làm tại website https://sac.vn/ và cập nhật thường xuyên thông tin việc làm lên kênh: www.facebook.com/sac.vieclam.

Các công việc đòi hỏi chất lượng chuyên môn hoặc yêu cầu cao từ nhà tuyển dụng, sinh viên đều phải thông qua kênh tư vấn trực tiếp, hướng dẫn và giới thiệu của trung tâm.

Gần 800 suất học bổng đang chờ học sinh-sinh viên- Ảnh 3.

Sinh viên được Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM hướng dẫn tìm việc làm thêm an toàn

Dự kiến đầu năm học mới, trung tâm có khoảng gần 2.000 đầu việc để hỗ trợ cho các bạn sinh viên với mức lương từ 25.000 đồng đến 180.000 đồng/giờ (tùy vào vị trí công việc: nhân viên phục vụ, lễ tân, thu ngân, phụ việc nhà, gia sư, giáo dục năng khiếu, giáo dục đặc biệt…).

Tin liên quan

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân

Trường ĐH Luật TP HCM rút ngắn thời gian đào tạo cử nhân

(NLĐO) - Trong năm học mới, Trường ĐH Luật TP HCM sẽ ứng dụng AI vào quản trị và giảng dạy, hướng đến cơ sở đào tạo luật hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Nhà giáo phải vững trách nhiệm và "đỏ lửa" nghề!

(NLĐO) - Đó là lời nhắn nhủ của thầy hiệu trường Trường CĐ Kinh tế TP HCM trong lễ khai giảng năm học mới 2025- 2026 diễn ra sáng 5-9.

Thủ khoa "ẵm" học bổng hơn 250 triệu đồng kèm lời mời đặc biệt tại lễ tốt nghiệp

(NLĐO) - Trong số 1.594 sinh viên Trường ĐH Luật TP HCM được trao bằng tốt nghiệp, có 44 sinh viên xếp loại xuất sắc và 457 sinh viên loại giỏi.

học bổng năm học mới Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên TP HCM Vượt khó học tập học sinh nghèo học sinh giỏi sinh viên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo