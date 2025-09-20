HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Ragasa giật cấp 15 sắp vào biển Đông, gây sóng biển cao tới 10 m

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão Ragasa đã tăng thêm 1 cấp so với sáng nay, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ, dự báo đến ngày 23-9 sẽ vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 20-9, tâm bão Ragasa ở vào khoảng 16,7 độ vĩ Bắc, 129,1 độ kinh Đông, cách đảo Luzon - Philippines khoảng 730 km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Ragasa ở cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. 

Như vậy, bão Ragasa đã tăng thêm 1 cấp so với sáng nay (mạnh cấp 11, giật cấp 14). Bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10 km/giờ.

Bão Ragasa giật cấp 15 gây sóng biển cao tới 10 m - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão Ragasa

Dự báo đến 13 giờ ngày 21-9, tâm bão Ragasa ở vị trí 18,3 độ vĩ Bắc, 126,7 độ kinh Đông, cách đảo Luzon - Philippines khoảng 490 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh thêm lên cấp 13-14, giật trên cấp 17, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Đến ngày 23-9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, tâm bão ở khoảng 20,8 độ vĩ Bắc, 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh lên cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/giờ.

Bão Ragasa gây sóng biển cao tới 10 m

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 13 giờ ngày 23-9 được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 17 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115 độ kinh Đông. Tàu thuyền hoạt động trong khu vực này có nguy cơ cao gặp gió mạnh, sóng lớn. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 – vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. 

Do ảnh hưởng bão Ragasa, từ chiều 22-9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến đêm 22-9, gió mạnh lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão Ragasa đi qua đạt cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8 m, riêng khu vực gần tâm bão có nơi trên 10 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Bão Ragasa khả năng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông

Bão Ragasa khả năng mạnh lên thành siêu bão khi vào Biển Đông

(NLĐO) - Tin mới nhất về bão Ragasa cho thấy liên tục tăng cấp độ, dự báo có thể mạnh thành "siêu bão" khi vào Biển Đông.

Bão Ragasa dự báo đi vào Biển Đông với cường độ cấp 14-16, giật cấp 17

(NLĐO) - Dự báo đến ngày 23-9, bão Ragasa đi vào Bắc Biển Đông với gió cấp 14-16, giật trên cấp 17.

Bão Ragasa có thể giật trên cấp 17, áp sát Biển Đông

(NLĐO) - Sáng nay 19-9, bão Ragasa đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Philippines, mạnh cấp 8, giật cấp 10.

