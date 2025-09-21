HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão Ragasa giật trên cấp 17, khả năng đổi hướng vào nước ta

Thùy Linh

(NLĐO) - So với đầu giờ sáng nay 21-9, bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm 2 cấp, lên cấp 14-15, giật trên cấp 17 - cấp siêu bão.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 21-9, tâm bão Ragasa ở vào khoảng 18,5 độ vĩ Bắc; 126,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 430 km về phía Đông.

Bão Ragasa giật trên cấp 17, khả năng đổi hướng vào nước ta- Ảnh 1.

Dự báo vị trí và hướng di chuyển của bão Ragasa. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Đến 13 giờ ngày 22-9, tâm bão Ragasa ở vào khoảng 19,8 độ vĩ Bắc; 122,2 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 120 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 16-17, giật trên cấp 17 (cấp siêu bão), di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ. 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Đáng chú ý, đến 13 giờ ngày 23-9, bão Ragasa đi vào Biển Đông, tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc; 118,2 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh cấp gần tâm bão cấp 16-17, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Bắc và phía Đông kinh tuyến 115,5 độ Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Bão Ragasa có thể đổ bộ vào Việt Nam

Do ảnh hưởng của bão Ragasa từ ngày 22-9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10 m, biển động dữ dội.

"Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện tác động của bão còn chưa rõ ràng và chỉ khi nào bão tiến gần đến Biển Đông thì lúc đó những nhận định mới có thể chính xác, rõ ràng hơn. Ngoài ra, hiện tại ở khu vực phía Bắc có bộ phận không khí lạnh có khả năng tác động cũng làm thay đổi hướng di chuyển của bão.

Ông Hưởng cho biết các trung tâm dự báo bão quốc tế đang có những dự báo tương đối khác nhau. Hiện có một khả năng đó là khi bão gần đến Biển Đông thì bão đi ngoặt lên phía Bắc vào khu vực Phúc Kiến, Đài Loan (Trung Quốc). Khả năng này nếu xảy ra thì ít tác động đến Việt Nam, tuy nhiên xác suất này chỉ khoảng 20%.

Xác suất cao nhất của bão Ragasa có khả năng sẽ di chuyển vào Biển Đông vào ngày 23-9. Khi vào Biển Đông có 2 kịch bản có khả năng xảy ra.

Kịch bản thứ nhất, bão đi dọc vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), đi qua khu vực bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và có khả năng tác động đến Việt Nam. Với kịch bản này, cường độ bão khi đi dọc ven biển Trung Quốc sẽ suy yếu đi đáng kể và khi tác động đến nước ta thì cường độ bão cũng giảm cấp.

Kịch bản thứ 2, khi vào Biển Đông, bão duy trì tốc độ và hướng di chuyển chủ đạo theo hướng Tây. Với kịch bản này, bão sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam với cường độ mạnh, gây gió mạnh, mưa lớn.

Cùng với kịch bản đường đi của bão men theo ven biển Trung Quốc hoặc bão di chuyển theo hướng Tây thì khoảng từ ngày 25 đến 27-9, hoàn lưu của bão có khả năng cao gây ra đợt mưa lớn, gió mạnh ở khu vực ven biển Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa - TP Huế.

