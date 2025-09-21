Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 21-9, tâm bão Ragasa ở khoảng 17,7 độ vĩ Bắc; 127,8 độ kinh Đông, cách đảo Luzon, Philippines khoảng 600 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13 (134-149 km/giờ), giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.



Dự báo hướng di chuyển của bão Ragasa có thể ảnh hưởng đến nước ta

Dự báo, đến 1 giờ ngày 22-9, tâm bão ở vị trí 19,0 độ vĩ Bắc; 124,4 độ kinh Đông, cách đảo Luzon khoảng 240 km về phía Đông Đông Bắc. Bão Ragasa tiếp tục mạnh thêm lên cấp 14-15, giật trên cấp 17. Bão di chuyển hướng đi Tây Tây Bắc với tốc độ 15 km/giờ.

Đến 1 giờ ngày 23-9, bão Ragasa mạnh lên cấp 16, giật trên cấp 17, tâm bão ở vị trí 20,3 độ vĩ Bắc; 120,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon. Bão Ragasa tiếp tục đi Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 118,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông).

Bão Ragasa mạnh cấp 16, giật trên cấp 17 khi vào Biển Đông

Đến 1 giờ ngày 24-9, bão vào Biển Đông, tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ Bắc; 115,0 độ kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 140 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp cấp 16, giật trên cấp 17.

Bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh 20-25 km/giờ. Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4 (khu vực Bắc Biển Đông).

Trên biển, từ chiều 22-9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm 22-9, gió mạnh lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua đạt cấp 14-16, giật trên cấp 17. Sóng biển cao 4-8 m, gần tâm bão trên 10 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo tàu thuyền: Các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ cao chịu ảnh hưởng của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.