Giải trí

Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh "Rạng rỡ tên vàng"

Thùy Trang

(NLĐO)- Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh sau nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển…

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026), đồng thời đánh dấu một năm TP HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngày 2-6-2026, Báo Sài Gòn Giải Phóng chính thức phát động cuộc thi ảnh với chủ đề "Rạng rỡ tên vàng".

Cuộc thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những thành tựu nổi bật của TP HCM sau nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển; đồng thời ghi lại những dấu ấn sinh động của thành phố trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Theo Ban Tổ chức, trải qua 50 năm mang tên Bác, TP HCM không ngừng khẳng định vị thế là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước. Thành phố luôn đóng vai trò đầu tàu đổi mới, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ lớn được Trung ương giao phó.

Từ ngày 1-7-2025, TP HCM chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Sau một năm triển khai, bộ máy chính quyền từng bước ổn định, hoạt động hiệu quả hơn, hướng mạnh về cơ sở và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.

Đây cũng là nguồn cảm hứng lớn cho các tác giả tham gia cuộc thi. Những hình ảnh về cán bộ cơ sở tận tình hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, các công trình trọng điểm sôi động ngày đêm thi công, khu công nghiệp, bến cảng nhộn nhịp sản xuất, hay những khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống mang đậm nét nghĩa tình đều là những đề tài giàu giá trị phản ánh.

Bên cạnh đó, việc mở rộng không gian phát triển sau sắp xếp đơn vị hành chính cũng tạo thêm nhiều chất liệu sáng tác mới. Các tác giả có thể khai thác vẻ đẹp của cảnh quan đô thị hiện đại, không gian sông nước, các điểm đến du lịch hấp dẫn, công trình văn hóa - lịch sử, cũng như chân dung con người thành phố năng động, sáng tạo và giàu khát vọng. Mỗi tác phẩm được kỳ vọng sẽ góp phần phản ánh chân thực diện mạo TP HCM trong giai đoạn phát triển mới – rộng mở hơn, hiện đại hơn và gần dân hơn.

Cuộc thi ảnh dành cho mọi công dân trong và ngoài nước

Cuộc thi dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không chuyên, phóng viên ảnh, công dân Việt Nam trong và ngoài nước, cũng như người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam. Mỗi tác giả được đăng ký một tên dự thi theo căn cước và gửi tối đa 5 tác phẩm ảnh đơn. Ban Tổ chức khuyến khích các tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn từ ngày 1-7-2025 đến thời điểm kết thúc nhận bài dự thi.

Tác phẩm dự thi phải bảo đảm tính chân thực, không chắp ghép hoặc làm sai lệch hiện thực (trừ ảnh Panorama), chưa từng đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi nào trước đó và không tham gia đồng thời ở cuộc thi khác. 

Ảnh dự thi gửi dưới định dạng JPG, dung lượng tối đa 10MB, độ phân giải 300dpi và kích thước cạnh dài tối thiểu 3.000 pixel. Thời gian nhận tác phẩm từ 16 giờ ngày 2-6-2026 đến 16 giờ ngày 26-6-2026 qua địa chỉ email: rangrotenvang@sggp.org.vn.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn với 1 giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, 2 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng mỗi giải, 3 giải Ba trị giá 10 triệu đồng mỗi giải và 10 giải Khuyến khích trị giá 5 triệu đồng mỗi giải. Ngoài ra, các tác phẩm vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải vẫn được hỗ trợ 500.000 đồng/tác phẩm khi tham gia triển lãm.

Lễ tổng kết, trao giải và triển lãm 30 tác phẩm xuất sắc nhất dự kiến diễn ra ngày 1-7-2026 tại Tòa nhà Văn hóa - Nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng. Triển lãm sẽ kéo dài trong 7 ngày, góp phần lan tỏa những hình ảnh đẹp về TP HCM – thành phố mang tên Bác đang vững bước trên hành trình phát triển mới, xứng đáng với danh hiệu "Rạng rỡ tên vàng".

cuộc thi ảnh Báo Sài Gòn Giải phóng Rạng rỡ tên vàng
