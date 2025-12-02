Liên Bỉnh Phát làm đại sứ cuộc thi ảnh của báo Pháp luật TP HCM

Liên Bỉnh Phát tự hào khi là một phần cuộc thi

Sau thành công lan tỏa của Cuộc thi ảnh "TP HCM - Sắc màu mới" lần 1, với hàng trăm tác phẩm giàu cảm xúc và những câu chuyện đẹp về con người, cảnh quan, nhịp sống Thành phố, Báo Pháp Luật TP HCM tiếp tục phát động Cuộc thi ảnh "TP.HCM - Sắc màu mới" lần 2. Đây là sự tiếp nối hành trình kể chuyện về Thành phố qua ống kính của cộng đồng.

Ở cuộc thi ảnh lần 2 này, diễn viên Liên Bỉnh Phát tiếp tục là đại sứ cuộc thi. Chia sẻ tại buổi phát động, diễn viên Liên Bỉnh Phát cho biết, anh thấy tự hào khi là một phần của cuộc thi.

Cuộc thi lần thứ 2 là bước nối dài để ghi lại một Thành phố rộng lớn hơn, đa dạng hơn, sâu sắc hơn và nhiều kỳ vọng hơn. TP HCM mở rộng hôm nay không chỉ thêm không gian địa lý, mà còn mở rộng tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang theo dấu ấn của sự thay đổi.

Đại diện báo Pháp luật TP HCM chia sẻ: "cuộc thi năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi tôn vinh giá trị văn hóa - con người TP HCM mở rộng, từ những khu trung tâm sầm uất đến những vùng đất mới có biển - núi, chan hòa văn hóa truyền thống. Khơi gợi tinh thần gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân trở thành một "đại sứ cảm xúc" qua những bức ảnh của riêng mình. Quảng bá hình ảnh Thành phố mới ra cả nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao vị thế Thành phố".

Ba chủ đề mở ra ba góc nhìn đa sắc của TP HCM sau sáp nhập, gồm Sắc Xuân (Những khoảnh khắc tươi mới của con người TP.HCM trong dịp Tết; niềm vui, chân dung, lao động, vẻ đẹp lạc quan đặc trưng của người dân Thành phố); Xuân đô thị (Vẻ đẹp mùa xuân từ các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị, lễ hội, chợ hoa… lan tỏa từ trung tâm đến các khu vực mở rộng sau sáp nhập) và Nghĩa tình thành phố - Những hình ảnh nhân văn, sẻ chia, đoàn kết trong đời sống thường nhật; những điều nhỏ bé nhưng làm nên bản sắc của một Thành phố nghĩa tình.

Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 15 tuổi, người Việt ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Mỗi tác giả được gửi tối đa 10 tác phẩm gồm ảnh đơn hoặc bộ ảnh (5 - 8 ảnh), sáng tác từ lúc phát động đến hết 31-3-2026, chưa dự giải ở bất kỳ cuộc thi nào.

Ảnh phải là ảnh gốc (không dùng AI, không scan, không chụp lại), định dạng JPG, kích thước tối đa 3000 pixels, dung lượng ≤ 5MB. Bộ ảnh phải có maket tổng thể, chú thích và nội dung giới thiệu. Tác giả phải ghi rõ thời gian – địa điểm sáng tác.

"TP HCM - Sắc màu mới" lần thứ 2 không chỉ là cuộc thi ảnh, đó là hành trình gom nhặt hơi thở của Thành phố, lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa trong giai đoạn biến chuyển lịch sử, và gửi gắm niềm tin vào một tương lai tươi sáng của TP.HCM mở rộng.