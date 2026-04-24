Tác phẩm Sức sống mới đoạt giải nhất cuộc thi ảnh của báo Pháp Luật TPHCM

Báo Pháp Luật TPHCM trao giải cuộc thi ảnh

Ngày 24-4, báo Pháp Luật TPHCM tổ chức Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Sức sống mới" lần 2 sau hơn 4 tháng phát động và triển khai.

Với ba chủ đề: Sắc Xuân, Xuân đô thị, Nghĩa tình thành phố - cuộc thi năm nay đã thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả.

Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TPHCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến trúc, lễ hội, đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn và tinh thần nghĩa tình đặc trưng của TPHCM.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh mỗi người dân đều có thể trở thành một "người kể chuyện" bằng hình ảnh, góp phần lưu giữ những giá trị đang hình thành trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng thời, đại diện Hội đồng giám khảo danh dự cũng nhận định mỗi bức ảnh không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là một lát cắt chân thực của đời sống, góp phần lưu giữ ký ức đô thị và lan tỏa vẻ đẹp TPHCM từ những khoảnh khắc bình dị nhất.

Kết quả cuộc thi ảnh "Sắc màu mới" của báo Pháp Luật TP HCM

Các tác giả đoạt giải

Sau Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm để lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu nhất, cụ thể:

-Giải Nhất: Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm đơn mang tên "Sức sống mới".

-Giải Nhì: Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh "Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hóa và phát triển", khắc họa sâu sắc sự chuyển mình của thành phố.

-Giải Ba: tác giả Nguyễn Ngọc Cường với tác phẩm "Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương" và Thái Viết Hoàn với tác phẩm "Giao nhập".

-6 Giải Khuyến khích cho các tác giả: Hồ Sỹ Long, Lê Hoàng Minh, Lê Hữu Nghị, Lưu Thị Kim Phương, Lê Hoàng Mến và Nguyễn Văn Khởi. Giải Tay máy trẻ ấn tượng: Tác giả trẻ Quốc Huy (sinh năm 2003) với tác phẩm "Đối kháng". Giải Truyền cảm hứng: Tác giả Hoàng Bích Nhung với tác phẩm "Kim Long vui xuân".

Khu triển lãm các tác phẩm

Cuộc thi ảnh không chỉ là sân chơi nghệ thuật mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống xen lẫn nét hiện đại của đất nước trong kỷ nguyên mới. Bên cạnh hoạt động trao giải, Ban Tổ chức cũng dự kiến trưng bày, giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu nhằm lan tỏa rộng rãi những góc nhìn đẹp về TPHCM.

Thông qua cuộc thi, Báo Pháp Luật TPHCM mong muốn tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đồng hành cùng đời sống văn hóa - xã hội, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh TPHCM đến với công chúng trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế sáng tạo và xây dựng hình ảnh một Thành phố nghĩa tình, năng động và giàu bản sắc.