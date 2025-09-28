HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 10 Bualoi di chuyển chậm, đi lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo sức tàn phá và độ nguy hiểm

Thùy Linh

(NLĐO) - Nếu bão số 10 Bualoi di chuyển chậm trên đất liền, thời gian gió mạnh, mưa lớn kéo dài dẫn tới nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở…

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin lúc 16 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 120 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118–133 km/giờ), giật cấp 15. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20–25 km/giờ, dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế.

Bão số 10 Bualoi di chuyển chậm, đi lên phía Bắc, chuyên gia cảnh báo sức tàn phá và độ nguy hiểm - Ảnh 1.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin về diễn biến cơn bão số 10 Bualoi

Chiều ngày 28-9, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nhìn vào hình dự báo quỹ đạo, vị trí và cường độ bão số 10, khoảng 1 giờ sáng 29-9, tâm bão số 10 Bualoi sẽ chạm bờ, do vùng ảnh hưởng mạnh nhất về gió và mưa ở cách tâm bão vài trăm km nên từ tối cho đến hết đêm, cụ thể là khoảng 4-5 giờ sáng 29-9 được xác định thời gian cao điểm của gió và mưa, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất.

Theo ông Lâm, khu vực trọng tâm chịu ảnh hưởng trực tiếp lần này chính là khu vực được xác định rủi ro thiên tai cấp 4: Các tỉnh Thanh Hóa - phía Bắc Quảng Trị.

Các địa phương chịu ảnh hưởng của bão số 10 sẽ theo thứ tự từ Nam ra Bắc cùng với quá trình đi lên phía Bắc của cơn bão. 

Hiện giờ là các tỉnh Quảng Trị-Đà Nẵng; chiều tối nay sẽ mở rộng ra Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa; từ nửa đêm về sáng là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, sau đó là các tỉnh trung du, vùng núi phía Bắc. Với các tỉnh Trung du, vùng núi phía Bắc chủ yếu sẽ ảnh hưởng về mưa lớn, gió sẽ không mạnh.

Bão số 10 Bualoi di chuyển chậm nguy cơ gây thiệt hại càng lớn

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, nếu bão di chuyển chậm thì thời gian gió mạnh, mưa lớn và do đó là nguy cơ tốc mái nhà, đổ gãy cây cối, ngập úng và sạt lở… đối với một số vị trí trên đất liền sẽ kéo dài hơn và nguy hiểm hơn. Ngoài ra, bão di chuyển chậm còn tiềm ẩn nguy cơ thay đổi về cấu trúc bão, về quỹ đạo và về cường độ.

Trong cơn bão số 10, rủi ro thiên tai cấp 4 được xác định dựa trên khả năng xảy ra gió mạnh cấp 10-12 ở vùng ven bờ các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị cùng với nguy cơ xảy ra mưa rất lớn với lượng mưa trên 200 mm/3 giờ.

Các địa phương cần lưu ý với gió mạnh tới cấp 10-12, có thể khiến cây cối bị đổ hàng loạt, nhà cửa - đặc biệt là nhà không kiên cố - có thể bị tốc mái, gãy đổ cột điện… gây thiệt hại lớn. Mưa cường độ lớn có thể gây ra ngập úng đô thị, ngập các tuyến đường giao thông ở khu vực trũng, thấp, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi…

Trong 24 giờ qua (từ 13 giờ ngày 27-9 đến 13 giờ ngày 28-9), khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Cẩm Lương 62,6 mm (Thanh Hóa); Yên Thượng 110,2 mm (Nghệ An); Hương Vĩnh 173 mm (Hà Tĩnh); Tà Rụt 275 mm (Quảng Trị); Hương Nguyên 490,4 mm (TP Huế); Quế Phước 206 mm (TP Đà Nẵng); Bình Khương 114,8 mm (Quảng Ngãi);..

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 50-90 mm, có nơi trên 100 mm; TP Huế từ 30-50 mm, có nơi trên 80 mm; từ TP Đà Nẵng đến Quảng Ngãi từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1, TP Huế cấp 2.

