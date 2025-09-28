HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trước diễn biến của bão số 10 Bualoi đang cận kề, lực lượng Công an Thanh Hóa đã phối hợp khẩn trương sơ tán 6.500 người dân tới nơi tránh trú an toàn

Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão số 10 Bualoi, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chuẩn bị sẵn sàng phương án và các giải pháp phòng, chống bão với tinh thần cao nhất, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 1.

Công an xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa khẩn trương sơ tán dân đến nơi an toàn ứng phó với bão số 10 Bualoi. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 10 Bualoi, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều công điện, chỉ đạo các lực lượng chức năng ứng phó với bão và hoàn lưu sau bão. Trong đó, chú trọng tới công tác đảm bảo an toàn cho người dân ở các vùng ven biển, nơi bờ sông, khu vực núi có nguy cơ sạt lở cao.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các xã tập trung cao độ, chủ động phương án sơ tán dân.

Đến trưa ngày 28-9, lực lượng công an đã di dời 1.678 hộ với 6.460 nhân khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Hình ảnh Công an Thanh Hóa hỗ trợ dân sơ tán tránh bão số 10 Bualoi

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 2.

Công an di dời người dân ở vùng ngập lụt đến nơi tránh trú an toàn

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 3.

Công an, bộ đội, đoàn thanh niên cõng người già đến khu vực tránh bão số 10

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 4.

Phụ nữ, trẻ em, người già được ưu tiên tới tránh trú tại nhà văn hóa, trường học kiên cố. Lực lượng công an, chính quyền địa phương đã tới thăm hỏi, động viên người dân

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 5.

Hỗ trợ đưa tàu thuyền của ngư dân đến khu vực an toàn

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 6.

Người dân vùng biển Thanh hóa được lực lượng công an tới vận động đưa vào sâu trong đất liền để tránh trú bão, đảm bảo an toàn người và tài sản

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 7.

Lực lượng chức năng thăm hỏi động viên những người đi tránh trú bão

Công an phối hợp sơ tán gần 6.500 người dân tới nơi tránh bão số 10 Bualoi- Ảnh 8.

Hỗ trợ, hướng dẫn người dân chằng buộc tài sản

Tính đến 15 giờ ngày 28-9, có 1.678 hộ/6.460 khẩu sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn gồm các xã, phường: Văn Phú 7 hộ/38 khẩu; Vạn Xuân 182 hộ/761 khẩu; Xuân Chinh 72 hộ/328 khẩu; Bá Thước 1 hộ/3 khẩu; Lam Sơn 2 hộ/6 khẩu; Yên Nhân 86 hộ/336 khẩu; Tân Thành 2 hộ/7 khẩu; xã Quảng Ninh 88 hộ/324 khẩu; Ngọc Sơn 18 hộ/62 khẩu; Nghi Sơn 563 hộ/1.927 khẩu; Sầm Sơn 567 hộ/2.338 khẩu; Đào Duy Từ 7 hộ/23 khẩu; Bát Mọt 30 hộ/101 khẩu; Linh Sơn 28 hộ/110 khẩu; Ngọc Trạo 7 hộ/26 khẩu; Văn Nho 16 hộ/55 khẩu; xã Xuân Du 2 hộ/6 khẩu. Trong đó, số dân sơ tán ở khu vực phạm vi 200 m tính từ mép nước trở vào là 1.236 hộ/4.651 khẩu.


công an tỉnh Thanh Hóa Công an Thanh Hóa diễn biến phức tạp sơ tán dân bão số 10 sơ tán dân tránh bão bão số 10 bualoi
