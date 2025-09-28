Bão số 10 Bualoi giật cấp 14 sắp đổ bộ: Sơ tán hơn 2.000 dân khỏi nhà tập thể xuống cấp

Ngày 28-9, ông Nguyễn Sỹ Diệu, Chủ tịch UBND phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết chính quyền triển khai kế hoạch sơ tán khẩn cấp hơn 2.000 người dân ra khỏi các khu tập thể Quang Trung cũ và những ngôi nhà tạm bợ để bảo đảm an toàn trước bão số 10 Bualoi.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Nghệ An và lãnh đạo phường Thành Vinh kiểm tra công tác phòng chống bão số 10 Bualoi

Theo kế hoạch đến 17 giờ ngày 28-9 , toàn bộ cư dân sống tại các dãy nhà C2, C3, C4, C5, C6, D2 khu tập thể Quang Trung và nhiều hộ dân ở trong các căn nhà xuống cấp đã được di chuyển đến nơi an toàn. Người dân được bố trí tạm trú tại khách sạn Lam Giang và trụ sở UBND phường Quang Trung cũ, phường Cửa Nam cũ. Sau khi bão tan, tình hình ổn định, bà con sẽ trở về nhà.

Người dân phường Cửa Lò, Nghệ An tranh thủ chằng chống nhà, hàng quán trước khi bão số 10 đổ bộ

Tại phường Cửa Lò hiện có 260 tàu cá với hơn 1.265 lao động, trong đó, nhiều tàu thường xuyên vươn khơi xa, neo đậu ở các cảng trong và ngoài tỉnh. Tính đến sáng 28-9, tất cả các phương tiện đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú, neo đậu an toàn.

Tính đến trưa ngày 28-9, phường Cửa Lò di dời 151 hộ dân với 356 nhân khẩu đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng tổ chức khơi thông kênh mương, chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa và chuẩn bị phương án di dời thêm 615 hộ với gần 1.800 nhân khẩu trong trường hợp bão diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10 Bualoi, sáng 28-9, ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại khu neo đậu, tránh trú bão Lạch Lò và cống Nghi Quang tại xã Trung Lộc; Cảng Cửa Lò, hệ thống kè biển tại phường Cửa Lò. Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Trung đã đến kiểm tra công tác sơ tán người dân tại phường Cửa Lò, phường Trường Vinh, phường Thành Vinh; kiểm tra công tác tiêu thoát nước, chống ngập úng tại cống Rào Đừng, trạm bơm Bến Thuỷ.

Người dân phường Cửa Lò được di chuyển tới nơi tránh trú bão an toàn

Sau khi đi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 của các địa phương; đặc biệt, các địa phương đã chủ động xây dựng phương án, sơ tán người dân tại các điểm xung yếu, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.

Ông Trung yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn.

"Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy, hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp, có biện pháp phòng, chống cháy, nổ. Trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân", Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, khẳng định.