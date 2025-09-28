Bão số 10 Bualoi giật cấp 14, "quần thảo" từ Thanh Hóa - Bắc Hà Tĩnh trong 6-8 giờ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 28-9, vị trí tâm bão số 10 Bualoi ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, cách TP Huế khoảng 125 km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15.



Dự báo về hướng di chuyển của cơn bão số 10 Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Trong 3 giờ tới, bão giảm tốc độ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/giờ, thay vì 30- 35 km/giờ như trước đó, tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn trên đất liền các tỉnh Trung Bộ.

Dự báo tới 16 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 ở trên vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Trị, cường độ mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

Tuy nhiên, từ trưa 28-9, gió trên đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10-12, giật cấp 14. Gió mạnh nhất tập trung từ chiều tối đến hết đêm 28-9. Thời gian lưu bão trên đất liền dự kiến kéo dài 6-8 giờ.

Dự báo chi tiết tác động của bão số 10 Bualoi tới từng địa phương

Cụ thể, Quảng Trị, khu vực phía Nam có gió cấp 6-7 (từ trưa đến tối 28-9); phía Bắc gió mạnh cấp 8, vùng giáp ranh đèo Ngang cấp 9-11, giật cấp 14 (từ 17 giờ đến 23 giờ).



Khu vực Hà Tĩnh, Nghệ An: Chiều 28-9 có gió cấp 6-7; từ tối đến đêm tăng lên cấp 8-9, ven biển cấp 10-12, giật cấp 14 (19-23 giờ). Vùng sâu trong đất liền gió mạnh từ 20 giờ ngày 28-9 đến 2 giờ ngày 29-9.

Thanh Hóa: Chiều 28-9 gió cấp 6-7; phía Nam có gió bão cấp 8-10, giật cấp 13 (từ 19-23 giờ).

Về mưa lớn, từ ngày 26 đến 28-9 Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng mưa 150-300 mm, một số trạm vượt 300 mm (Huế 366 mm, Đà Nẵng 354 mm).

Dự báo từ 28 đến 30-9 đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị mưa 200-400 mm, cục bộ trên 600 mm; các nơi khác 100–300 mm, có điểm trên 450 mm. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Về lũ, từ 28-9 đến 1-10, nhiều sông ở Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa-Huế xuất hiện lũ, đỉnh lũ đạt mức báo động 2-3, có nơi vượt báo động 3 (sông Thao, Hoàng Long, Mã, Chu, Cả, Ngàn Sâu, Ngàn Phố, Kiến Giang...).