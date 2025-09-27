HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, lao nhanh với tốc độ 35-40 km/giờ, hướng vào miền Trung

Thùy Linh

(NLĐO) - Bão số 10 Bualoi mạnh cấp 11-12, giật cấp 15, di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thông tin hồi 4 giờ ngày 27-9, vị trí tâm bão số 10 (Bualoi) ở 14,0 độ Vĩ Bắc - 116,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 10 Bualoi giật cấp 15, lao nhanh với tốc độ 35-40 km/giờ, hướng vào miền Trung- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão số 10 Bualoi. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 35-40 km/giờ, nhanh gần gấp đôi so với trung bình. Đây là cơn bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo, đến 4 giờ ngày 28-9, tâm bão số 10 Bualoi ở vào khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc, 110,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. 

Vùng nguy hiểm từ 11,5 đến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. 

Khu vực chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp độ 3: Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa); vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Đến 16 giờ ngày 28-9, tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Hà Tĩnh - TP Huế, cách phía Bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16. 

Vùng nguy hiểm phía Bắc 13,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây 113,0 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp độ 3: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), phía Tây Bắc Giữa Biển Đông; từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến TP Huế.

Đến 4 giờ ngày 29-9, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc - 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị. Sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

 Vùng nguy hiểm phía Bắc 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Tây 110,5 độ Kinh Đông. Khu vực chịu ảnh hưởng rủi ro thiên tai cấp độ 3: vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông (bao gồm Hoàng Sa), từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Lý Sơn), Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu); đất liền từ Ninh Bình đến TP Huế.

Bão Bualoi gây sóng biển cao 10 m, gió giật mạnh và mưa lớn có nơi trên 600 mm

Do ảnh hưởng bởi bão số 10 Bualoi, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội. Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh.

Từ gần sáng 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, có sức phá hoại cực kỳ lớn, nguy cơ đánh đắm tàu trọng tải lớn.

Từ gần sáng 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-5 m, biển động rất mạnh, cực kỳ nguy hiểm cho tàu thuyền.

Ven biển và các đảo từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh nước dâng cao 1-2 m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2 m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, cửa sông do nước biển dâng và sóng lớn vào tối và đêm 28-9.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo thời tiết trên biển và vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu du lịch, tàu khách, tàu vận tải, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, công trình ven biển. Các phương tiện có nguy cơ lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước dâng.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ gần sáng 28-9 đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ trên 400 mm. Riêng đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 600 mm.

Tin liên quan

Bão số 10 (Bualoi) dự báo giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào?

Bão số 10 (Bualoi) dự báo giật cấp 15, đổ bộ vào khu vực nào?

Thành ủy TP HCM chỉ định nhiều nhân sự lãnh đạo phường, xã; Thực hư chuyện học sinh không đăng ký học kỹ năng sẽ bị buộc rời trường trước 15 giờ...

Báo in ngày 27-9: Ứng phó bão Bualoi: Cần nhanh hơn bình thường

Theo kịch bản dễ xảy ra nhất, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Quảng Trị sẽ có mưa rất lớn, bão có thể gây nguy cơ đa thiên tai: gió mạnh, mưa lớn, lũ

Bão Bualoi đã vào Biển Đông, giật cấp 15

(NLĐO) - Tối nay 26-9, bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

tin bão biển đông dự báo bão bualoi bão số 10 bualoi thời tiét mưa bão bão bualoi ở đâu
