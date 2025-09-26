HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão Bualoi đã vào Biển Đông, giật cấp 15

Thùy Linh

(NLĐO) - Tối nay 26-9, bão Bualoi đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ, tâm bão số 10 (Bualoi) ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 900 km về phía Đông Nam.

Bão Bualoi đã vào Biển Đông, giật cấp 15- Ảnh 1.

Dự báo hướng di chuyển của bão Bualoi. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, gần gấp đôi so với tốc độ trung bình.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đây là cơn bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây gió giật mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Kịch bản có xác suất cao nhất là bão số 10 có thể đi vào Bắc Trung Bộ, kèm theo gây mưa lớn tập trung tại Quảng Trị, sau đó đến Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và mở rộng ra đồng bằng.

Bão Bualoi gây gió mạnh cấp 10-12, giật cấp 14 trên đất liền từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị từ chiều 28-9

Do ảnh hưởng của bão số 10, trên biển, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 28-9, gió tăng lên cấp 8- 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7 m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ gần sáng ngày 28-9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh.

Trên đất liền, từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến TP Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Khẩn trương ứng phó bão số 10

Ngày 26-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện yêu cầu các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa, cùng các bộ, ngành khẩn trương ứng phó với bão số 10.

Trên biển, các tỉnh, thành phải quản lý chặt chẽ tàu thuyền, thông báo vị trí, hướng di chuyển và diễn biến bão cho ngư dân để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm từ vĩ tuyến 11,5 - 17,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo). Cùng với đó, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người, phương tiện, khu nuôi trồng, khai thác thủy sản, du lịch; xem xét cấm biển sớm hơn so với các bão trước và di dời dân khỏi lồng bè, chòi canh ven biển, trên đảo.

Trên đất liền, các địa phương cần chằng chống nhà cửa, bảo vệ công trình, hệ thống điện, viễn thông; sơ tán dân khỏi vùng ven biển, thấp trũng, nguy cơ sạt lở, lũ quét; chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm theo phương châm "bốn tại chỗ". Các tỉnh trọng tâm ảnh hưởng có thể cho học sinh, công nhân nghỉ học, nghỉ làm khi bão đổ bộ; khẩn trương thu hoạch nông sản, chủ động phương án tiêu úng, xả hồ chứa, bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu thiệt hại.


Tin liên quan

Đà Nẵng yêu cầu siết chặt ứng phó bão Bualoi, lãnh đạo chủ quan sẽ bị kiểm điểm

Đà Nẵng yêu cầu siết chặt ứng phó bão Bualoi, lãnh đạo chủ quan sẽ bị kiểm điểm

(NLĐO) - Chiều 26-9, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì họp trực tuyến với các xã, phường về công tác ứng phó với bão Bualoi.

Trước khi bão Bualoi gây ảnh hưởng, tình hình hồ chứa ở Huế thế nào?

(NLĐO) - Các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện ở Huế vẫn đảm bảo an toàn, có khả năng cắt hoàn toàn trận mưa với lưu lượng từ 400 - 500 mm.

Bão Bualoi càng gần bờ càng mạnh, giật tới cấp 15, dự báo đổ bộ vào khu vực nào?

(NLĐO) - Bão số 10 di chuyển với tốc độ 30 km/giờ, cường độ mạnh nhất có thể đạt cấp 13, giật cấp 15, xác suất đổ bộ cao nhất vào khu vực Bắc Trung Bộ.

bão bão Bualoi dự báo bão bualoi bão bualoi đổ bộ vào đâu tin bão số 10 bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo