Thời sự

Bão số 11 Matmo đổ bộ vào Trung Quốc, hoàn lưu gây mưa to ở Bắc Bộ

Thùy Linh

(NLĐO) - Không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số 11 Matmo, một số khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn vẫn có gió mạnh, nhiều nơi ở Bắc Bộ mưa to.

Sáng sớm nay 6-10, bão số 11 đã đi vào đất liền khu vực Phòng Thành của tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Bão số 11 Matmo đổ bộ Trung Quốc gây mưa lớn ở nhiều địa phương Việt Nam - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 11 Matmo phát lúc 5 giờ ngày 6-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão, tại trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; trạm Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 6-7.

Hồi 5 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến 16 giờ cùng ngày 6-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 105,4 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng núi Bắc Bộ.

Bão suy yếu thành vùng áp thấp với sức gió dưới cấp 6. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, đất liền các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn.

Bão số 11 Matmo gây mưa lớn ở Bắc Bộ, có nơi trên 300 mm

Dự báo tác động của bão số 11 Matmo, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 2-3 m, biển động mạnh, nguy hiểm đối với tàu thuyền.

Trên đất liền, khu vực Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 9; cây cối rung chuyển, đi lại khó khăn.

Từ sáng sớm 6-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm/3 giờ.

Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão, nhưng cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh. Dự báo từ sáng 6-10 đến hết ngày 7-10 có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh tại các khu vực chịu ảnh hưởng mưa lớn.

