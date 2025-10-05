HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm

Thùy Linh

(NLĐO) - Từ đêm 5-10 đến trưa 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần, gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam.

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 11 Matmo phát lúc 20 giờ ngày 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khả năng bão số 11 Matmo đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay 5-10 đến sáng sớm ngày mai 6-10.

Tới 7 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Khu vực Tây Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh và phía Đông tỉnh Cao Bằng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 11, hiện nay, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 2-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn trong đêm 5-10 và sáng sớm 6-10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết biển và vùng ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển, đê kè và các tuyến đường sát biển.

Bão số 11 Matmo có thể gây gió giật mạnh và mưa lớn trên 400 mm

Trên đất liền, từ đêm 5-10 đến trưa 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà, hư hại công trình, gián đoạn giao thông. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Tại phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà), gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại đường dây điện. Khu vực còn lại của Quảng Ninh và ven biển Hải Phòng có gió cấp 7-8, giật cấp 10, ảnh hưởng đến nhà yếu, cây xanh và khu vực ven biển đảo Cát Hải.

Hưng Yên và phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) có gió cấp 6-7, giật cấp 9, tác động đến lưới điện, cây trồng, giao thông.

Lạng Sơn và phía Đông tỉnh Cao Bằng có gió cấp 6-7, giật cấp 9-10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh và lốc xoáy cục bộ.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất cao trên 150 mm/3 giờ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão nhưng cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10, Thủ đô có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do hoàn lưu bão còn rộng, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ, đặc biệt tại khu vực ven biển và vùng núi phía Bắc.

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 2.

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 3.

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 4.

Bão số 11 Matmo đổ bộ có thể gây gió mạnh cấp 12, trút mưa hơn 400 mm, khu vực nào chịu ảnh hưởng? - Ảnh 5.

Tin liên quan

Đổi lịch trình một số chuyến bay do bão

Đổi lịch trình một số chuyến bay do bão

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 11 Matmo, Vietnam Airlines điều chỉnh kế hoạch khai thác trong ngày 5-10.

Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 ứng phó bão số 11 Matmo

(NLĐO)- Tất cả trường mầm non, phổ thông với 2,3 triệu học sinh Hà Nội nghỉ học ngày 6-10 để ứng phó với bão số 11 Matmo.

Báo Người Lao Động trao 60 triệu đồng tới gia đình có người thân gặp nạn bão số 10 ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Đây là số tiền bạn đọc Báo Người Lao Động hỗ trợ tới gia đình những người gặp nạn tử vong trong bão số 10, giúp gia đình vượt qua thời điểm khó khăn

dự báo bão matmo bão số 11 Matmo tin bão matmo bão matmo đang ở đâu bão matmo bao giờ đổ bộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo