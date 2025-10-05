Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 19 giờ ngày 5-10, vị trí tâm bão số 11 Matmo ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam.



Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ của bão số 11 Matmo phát lúc 20 giờ ngày 5-10. Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133 km/giờ), giật cấp 15, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định khả năng bão số 11 Matmo đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) vào khoảng nửa đêm nay 5-10 đến sáng sớm ngày mai 6-10.

Tới 7 giờ ngày 6-10, vị trí tâm bão số 11 ở khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão ở cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ khoảng 20 km/giờ và tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông được xác định là phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc và phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Khu vực Tây Bắc Biển Đông, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên, tỉnh Lạng Sơn, phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh và phía Đông tỉnh Cao Bằng chịu rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão số 11, hiện nay, vùng biển Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 4-6 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu, có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 2-5 m, biển động dữ dội.

Ven biển và các đảo thuộc Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, gây nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp ven biển, cửa sông do nước dâng kết hợp sóng lớn trong đêm 5-10 và sáng sớm 6-10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết biển và vùng ven bờ cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, công trình ven biển, đê kè và các tuyến đường sát biển.

Bão số 11 Matmo có thể gây gió giật mạnh và mưa lớn trên 400 mm

Trên đất liền, từ đêm 5-10 đến trưa 6-10, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11-12, có thể gây gãy cành cây, tốc mái nhà, hư hại công trình, gián đoạn giao thông. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Tại phía Đông Bắc Quảng Ninh (Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà), gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12, nguy cơ tốc mái, đổ cây, hư hại đường dây điện. Khu vực còn lại của Quảng Ninh và ven biển Hải Phòng có gió cấp 7-8, giật cấp 10, ảnh hưởng đến nhà yếu, cây xanh và khu vực ven biển đảo Cát Hải.

Hưng Yên và phía Đông Bắc Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) có gió cấp 6-7, giật cấp 9, tác động đến lưới điện, cây trồng, giao thông.

Lạng Sơn và phía Đông tỉnh Cao Bằng có gió cấp 6-7, giật cấp 9-10, vùng núi có thể xảy ra gió quật mạnh và lốc xoáy cục bộ.

Từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to 150-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, nguy cơ xảy ra mưa lớn cường suất cao trên 150 mm/3 giờ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa 70-150 mm, có nơi trên 200 mm. Hà Nội ít chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió bão nhưng cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh. Dự báo từ gần sáng 6-10 đến hết ngày 7-10, Thủ đô có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa 70-120 mm, có nơi trên 150 mm.

Do hoàn lưu bão còn rộng, cơ quan khí tượng cảnh báo cần đề phòng dông, lốc, gió giật mạnh xảy ra trước, trong và sau khi bão đổ bộ, đặc biệt tại khu vực ven biển và vùng núi phía Bắc.