Thời sự

Thời tiết phức tạp: Bão số 12 áp sát, Nam Bộ mưa dông, nguy cơ lốc xoáy

Thiện An

(NLĐO) - Tại TP HCM, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, trong ngày 22-10, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau phía bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió đổi hướng cấp 3-4, độ cao sóng từ 0,5 - 1,5 m, biển bình thường. 

Vùng biển Cà Mau - An Giang - Phú Quốc gió nhẹ, độ cao sóng dưới 1 m, biển bình thường. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Thời tiết TP HCM ngày 22-10: chiều và tối có nơi mưa vừa, mưa to - Ảnh 1.

Chiều và tối TP HCM có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to

Trong ngày, thời tiết Nam Bộ có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Còn tại TP HCM, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông, có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.

Liên quan đến cơn bão số 12, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết hồi 7 giờ ngày 22-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đặc khu Hoàng Sa, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 280 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10km/h.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, ven biển, cửa sông từ Quảng Trị tới TP Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do bão gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và triều cường.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh tăng cường mạnh, từ chiều ngày 22-10 trên đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng có gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Tin liên quan

Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-10: Chiều tối có nơi mưa to

Thời tiết TP HCM hôm nay, 21-10: Chiều tối có nơi mưa to

(NLĐO) - Theo dự báo, thời tiết TP HCM hôm nay có nắng với độ ẩm cao gây oi nóng vào ban ngày, mưa dông rải rác đến nhiều nơi vào chiều tối.

Thời tiết 20-10: Nắng nóng và những cảnh báo bất ngờ

(NLĐO) - Hôm nay, thời tiết TP HCM tiếp tục duy trì hình thái, ngày có nắng oi bức nhưng về chiều tối khả năng vẫn có mưa, đêm trời dịu mát.

Thời tiết TP HCM hôm nay, 19-10: Có nắng nóng, mưa nhẹ

(NLĐO) - Thời tiết TP HCM hôm nay có nắng oi nóng vào ban ngày, khả năng xuất hiện mưa nhưng chủ yếu là mưa rào nhẹ đến mưa vừa.

TP HCM thời tiết mưa Nam Bộ
